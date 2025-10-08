محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

طرح محمد رمضان أحدث اغانيه بعنوان “مبطلعش إلا أول” عبر قناته الرسمية على يوتيوب .

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على انستجرام ، دلوقتي أغنية 1 2 3 مابطلعش إلا أول، ومبرك منتخبنا الوطني صعوده كأس العالم، ثقة في الله احتفالات".

كلمات أغنية مبطلعش إلا أول

الكل عارف يا باقي الأرقام.. 2 بيموتوا الحقودي والأخصام.. 3 تلاتة بالله العظيم ما شايف حد.. أضرب في مين يا عم؟ الضرب في الميت حرام!.. مابطلعش إلا أول مابرفعش إلا أتقل.. مابزعلش وبزعل.. مابنافسش إلا نفسي وبس.. مابلبسش إلا ماركة.. مابرقصش إلا دبكة.. ملك ولا ليا مالكة.. لما تحس أبقى أديني حس.. مابعملش إلا عظمة.. مابديش إلا صدمة.. جبل متقولش هضبة.. ممشي الكل بقانوني.. إن لم تكن ذئبا أكلتك الكلاب.. ودي يا فلسطيني.

أزمة أغنية رقم واحد يا أنصاص

وكان أصدر المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية، بيانا صحفيا يرد من خلاله على الجدل المثار من أخبار غير صحيحة حول عدم حصول أغنية "رقم واحد يا انصاص" لتصاريح رقابية.

وجاء في البيان: "تابع المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان ما تم نشره مؤخرا من أخبار مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية رقم واحد".

وأضاف البيان: "يؤكد المكتب الإعلامي للفنان حصوله على جميع التراخيص من الجهات المختصة لعرض الأغنية المذكورة، كما يؤكد على حرص (رمضان) الدائم على احترام القانون".

أغنية رقم واحد يا انصاص

يذكر أن، أغنية" رقم واحد يا انصاص" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وتوزيع إيهاب كولبيكس.