رئيس محكمة أسوان الابتدائية: استعدادات كاملة لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب

قال المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية بأنه يتم فتح باب تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومواعيد اللجنة مستمرة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ5 مساء .

وأشار إلى أن هناك إقبالا من المرشحين لتقديم طلبات الترشيح لمجلس النواب لعام 2025 ولكن اتخذنا كل الاستعدادات الكاملة لاستقبال المتوافدين من المرشحين.

وأوضح أنه يتم تنفيذ كل تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل من حسن الاستقبال للمرشحين وتوفير كافة الطلبات والتسهيلات المطلوبة.

وأوضح أن هناك 4 لجان انتخابية عامة تشمل 190 لجنة فرعية علي مستوى محكمة أسوان من مركز أدفو حتي أبوسمبل فى أسوان واللجنة العليا خصصت صندوقا انتخابيا فى كل مكان وتجمع وقرية لتسهيل علي الناخب الإدلاء بصوته والذي يصل عددهم حوالى مليون و118 الف ناخب.

وشهدت محكمة أسوان الابتدائية توافد هائل للمرشحين لتقديم طلبات الترشيح لخوض انتخابات مجلس النواب لعام.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح يوم 8 اكتوبر وحتى يوم 15 اكتوبر تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء سماء المرشحين وتنشر بالأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 ايام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 اكتوبر واخر موعد للتنازل 25 اكتوب، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

مجلس النواب

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الاعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر. تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.