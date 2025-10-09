قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر
ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025
بعد همسة من وزير الخارجية الأمريكي.. ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات قريباً
قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا
عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي
لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: إعلان اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال ساعات

محمود مسلم
محمود مسلم
عادل نصار

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أمين الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، إن مباحثات إنهاء الحرب على قطاع غزة التي تجرى في شرم الشيخ على وشك الانتهاء، وربما تخرج الصيغة النهائية للاتفاق خلال ساعات أو صباح الخميس، بعد اعتماد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤلًا كبيرًا، وإيجابية في التعاطي مع المبادرة الأمريكية، وسط جهد كبير يبذله الوسطاء وعلى رأسهم مصر.

وأضاف «مسلم» في لقاء على قناة «الغد»: «تسير مصر على خطين متوازيين لإنهاء هذا الأمر، الأول يتمثل في التوافق بين الإسرائيليين ووفد حركة حماس، أما الخط الثاني فهو محاولة تقريب وجهات النظر بين حماس وباقي الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ونحن نرى جهدًا مصريًا كبيرًا في هذه الأزمة، وتابعنا دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر، وحضور الاتفاق إذا ما تم توقيعه، وبالتالي أتوقع  إعلان إنهاء الاتفاق بين حماس وإسرائيل على خطة ترامب خلال ساعات قليلة».

وأوضح «مسلم»، أن الوسيلة الوحيدة للضغط على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم عزل المجتمع الدولي لإسرائيل إلا أنها مستمرة في حربها على قطاع غزة، وبالتالي فإن الرئيس ترامب هو الوحيد الذي يملك القدرة للضغط على نتنياهو، والعالم بأسره يعلم ذلك، ومن الإيجابيات الآن الاهتمام بالقضية الفلسطينية في هذا التوقيت تحديدا، بعدما انتهكت إسرائيل كل القوانين، والقيم الإنسانية في هذه الحرب.

وأشار إلى أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضغوطه ومتابعته لحظيًا لهذا الاتفاق وهذه المشاورات أمر جيد، ويدفع إلى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف «مسلم»: «بالنسبة لمصر، فهي في قلب الأحداث منذ السابع من أكتوبر من العام ٢٠٢٣، وتتواصل مع كل العالم لكشف ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن مصر لديها خبرات كبيرة في التعامل مع حماس والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع إسرائيل، التي خضنا ضدها حروبا طويلة وجولات تفاوض وصولا إلى معاهدة السلام، ومصر تؤمن بالسلام لكنها مستعدة دائما للحرب».

وتابع «مسلم»: «المفاوض المصري هو الأقدر والأجدر على معرفة العقلية الإسرائيلية وكيفية تفكيرها، وأيضًا ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، وبالتالي عند إتمام الاتفاق فمن الواجب توجيه الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح خلال العامين الماضيين في التصدي لمخططات التهجير، ونقل نبض الفلسطينيين، وعلينا أن نتذكر موقف الإعلام الدولي في بداية الحرب ومقارنته بالوقت الحالي"، مشيدًا بجهود السيد الرئيس السيسي والمخابرات العامة المصرية في المفاوضات والاتصالات دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني».

واختتم مسلم حديثه، قائلًا: «أعتقد أن هناك رغبة أمريكية في إنهاء الحرب على قطاع غزة، وأفضل ما في خطة ترامب أنها تتحدث عن سلام شامل وعادل، كما أن حماس في هذه المرة أذكى من المرات السابقة، لاسيما عندما استجابت لمبادرة ترامب، وهناك تجاوب من حماس بدرجة كبيرة بشأن ملف تسليم السلاح إلى مصر أو السلطة الفلسطينية، والوضع الآن مختلف ففي البداية كانت إيران تساندها بقوة ومعها حزب الله وبعض الفصائل في العراق وسوريا والحوثيين والأمر الآن لم يعد كذلك؛ حيث إن خريطة المنطقة تغيرت ولم تعد في صالح حماس».

مسلم محمود مسلم غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

ترشيحاتنا

صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حادث الأقصر.. وتوجيهات عاجلة من المحافظ لدعم الضحايا والمصابين

صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حادث الأقصر

محافظ الأقصر يتفقد المصابين في حادث الطريق الصحراوي الغربي ويوجه بصرف إعانات عاجلة

محافظ الأقصر يتفقد المصابين في حادث الطريق الصحراوي الغربي ويوجه بصرف إعانات عاجلة.. شاهد

شاكر محظور

نشر فيديوهات خادشة.. رفض استئناف التيك توكر باسم شاكر محظور

بالصور

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد