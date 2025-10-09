بمشاركة نجوم الغناء.. محمد يحيى لطفي يكشف مفاجئة عقب تأهل المنتخب للمونديال

أعلن محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، عن تنظيم احتفالية كبرى لمنتخب مصر الوطني عقب المباراة المرتقبة يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن الحفل سيشهد حضور عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، الذين سيحتفلون مع اللاعبين داخل أرض الملعب في أجواء مميزة تجمع بين الفن والرياضة.

فقرات غنائية خاصة

وقال “لطفي” خلال حوار تليفزيوني عبر قناة “أون سبورت” إن الشركة حرصت على إعداد برنامج احتفالي متكامل يليق بمنتخب مصر وجماهيره، مشيرًا إلى أن الحفل سيشهد مشاركة عدد من السوبر ستارز الذين سيقدمون فقرات غنائية خاصة احتفالًا بالفريق ودعماً له في مشواره بالتصفيات المقبلة وأمم إفريقيا.

وأشار إلى أن التصوير سيتم بالكامل من داخل أرض الملعب في أجواء مبهجة توثق لحظة الفرح والانتصار.

دعم الرياضة المصرية

وأكد لطفي أن الاحتفال يأتي برعاية عدد من الشركاء الرئيسيين، بينهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وبنك مصر، وشركة دانون، تقديرًا لدورهم في دعم الرياضة المصرية.

واختتم حديثه بتوجيه دعوة إلى الجماهير المصرية للحضور ومساندة المنتخب بكل قوة في هذه المرحلة المهمة، قائلاً إن دعم الجمهور هو “اللاعب رقم واحد” في كل إنجاز يتحقق، وإن الشركة المتحدة تسعى دائمًا لتقديم كل ما يسهم في رفع الروح المعنوية للمنتخب الوطني.