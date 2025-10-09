طريقة عمل كيك الجزر قليل الدسم والصالح للريجيم

يعتبر كيك الجزر من أنواع الكيك الخفيف قليلة السعرات الحرارية، له نكهة لذيذة ومميزة من روائح مختلفة مثل الجزر والموز والشوفان والقرفة، هذا النوع من الكيك صحي ويصلح للريجيم.

المقادير لعمل كيك الجزر..

2 حبة جزر مبشورة

حبة موز مهروسة

بيضة

3 – 4 ملاعق سكر

ملعقتين زيت زيتون

ملعقة بيكنج بودر

1/2 ملعقة بيكنج صودا

ملعقة قرفة

كوب دقيق

ملعقتين رقائق الشوفان

ماء فاتر حسب الحاجة

طريقة التحضير لعمل كيك الجزر..

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا وذرة الملح.

في وعاء الخفق،

ضعي البيضة مع الموزة والقرفة والسكر واخفقي بالخفاقة جيدًا.

أضيفي الزيت وقلبي جيدًا.

أضيفي الدقيق وقلبي ثم الشوفان والجزر،

وقلبي جيدًا برفق حتى تندمج المقادير ثم الماء حسب الحاجة

ضعي الخليط في قالب فرن مدهون ورشي فوق السطح رقائق الشوفان.

أدخلي الخليط في فرن ساخن مسبقًا على 180 مئوية لمدة 20 دقيقة.

بعد خروج القالب من الفرن أتركيه ليبرد ورشي سكر بودرة

ثم قطعيه وقدميه مع الشاي بالهنا والشفا.



