أسباب الخشوع في الصلاة.. 6 خطوات تعينك على حضور القلب
زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
رئيس السلام.. الصفحة الرسمية للبيت الأبيض تحتفي بـ ترامب بعد اتفاق غزة
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دوفيرين
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دوفيرين
القسم الخارجي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دوفيرين، في مؤتمر صحفي،  أن الجيش ترحب باتفاق إعادة الرهائن الذي جرى التوصل إليه وتوقيعه الليلة الماضية، واصفًا إيّاه بخطوة مهمّة في مسار الجهود الرامية إلى استعادة المحتجزين وتهيئة الظروف الأمنية المستقرة.

وأوضح المتحدث أن رئيس هيئة الأركان العامة بجيش الاحتلال عقد اجتماعًا لتقييم الموقف فور الإعلان عن الاتفاق، حيث أصدر تعليماته لجميع الوحدات الميدانية والعناصر المنتشرة في العمق بالتحلّي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تطورات طارئة. 

وأكد أن القوات ستُنشر وفق توجيهات القيادة السياسية وبما يتناسب مع مراحل تنفيذ الاتفاق، مع التشديد على حماية الجنود والحفاظ على أمن الجبهات.

وأضاف أن جيش الاحتلال يستعد لقيادة عملية إعادة الرهائن المقررة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن العملية ستدار بدرجة عالية من الحساسية والمهنية، لضمان نجاحها دون تعريض الأرواح للخطر أو المساس بالتوازن الميداني القائم.

وأكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه سيواصل تنفيذ مهامه الأساسية لتحقيق أهداف الحرب، وفي مقدمتها حماية أمن دولة إسرائيل وسكانها على جميع الجبهات، بالتوازي مع التزامه الكامل بالتعليمات الحكومية وبالمسار السياسي الراهن.

ويأتي هذا الموقف العسكري بعد ساعات من الإعلان عن توقيع الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية، والذي يشمل إطلاق سراح رهائن من الجانبين وخطوات ميدانية لإعادة الانتشار الإسرائيلي داخل القطاع.

