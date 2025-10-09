البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل

قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لشبكة CNN إن الإدارة الأمريكية تتوقع أن تبدأ عملية إطلاق سراح الرهائن يوم الإثنين المقبل، مع احتمال تقديم الموعد في حال تسارع تنفيذ بنود الاتفاق.

وأوضح المسؤول أن الجدول الزمني المتوقع يبدأ بطرح الاتفاق أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة للمصادقة عليه.

وأضاف: «بمجرد أن يصوّتوا بالموافقة، سيكون على إسرائيل الانسحاب إلى الخط المتفق عليه، وهي عملية يُفترض أن تستغرق أقل من 24 ساعة، ثم يبدأ العدّ التنازلي لمدة 72 ساعة، وخلالها قد تسعى حماس إلى البدء في وقت أبكر إن أمكن».