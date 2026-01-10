قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار

المنتخب المصري
المنتخب المصري
إسراء صبري

اختتم المنتخب الوطني المصري لكرة القدم استعداداته المكثفة لمواجهة منتخب كوت ديفوار، اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وسط حالة من التركيز الشديد داخل الجهاز الفني واللاعبين، في ظل أهمية اللقاء وصعوبته.

تركيز فني وحسابات دقيقة قبل المواجهة

وأكد محمد عصام، الناقد الرياضي، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن يتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية، واضعا في اعتباره كل التفاصيل الفنية والتكتيكية، مشيرا إلى أن التحضيرات تسير وفق خطة واضحة تهدف لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

تصريحات هادئة من حسام حسن

وأوضح أن تصريحات المدير الفني حسام حسن جاءت متزنة وعقلانية، ونجح خلالها في توضيح موقفه من الجماهير المغربية، مؤكدًا احترامه وتقديره الكامل لها ولدعمها المستمر للمنتخب المصري، وذلك بعد الجدل الذي أُثير حول بعض تصريحاته السابقة والتي فُهمت بشكل غير دقيق.

التاريخ يدعم الفراعنة أمام كوت ديفوار

وأشار إلى أن التاريخ يرجّح كفة المنتخب المصري في مواجهاته السابقة أمام كوت ديفوار، سواء من حيث عدد الانتصارات أو الأداء العام، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن أفضلية المنتخب الإيفواري وصل إلى مسامع اللاعبين والجهاز الفني، وهو ما زاد من دوافع التحدي دون التقليل من قوة المنافس.

نجوم قادرة على الحسم في صفوف المنتخب

ولفت إلى أن منتخب كوت ديفوار يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، إلا أن المنتخب المصري لا يقل عنه من حيث الأسماء والخبرات، في ظل تواجد عناصر بارزة قادرة على صناعة الفارق، على رأسهم محمد صلاح، وعمر مرموش، وتريزيجيه، إلى جانب مزيج من عناصر الخبرة والشباب.

المنتخب المصري

تغييرات محتملة في التشكيل لتحقيق التوازن الدفاعي

وتطرق إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى احتمالية إجراء تعديل في مركز الظهير الأيسر، من خلال الدفع بلاعب يتمتع بقدرات دفاعية أكبر، لمواجهة خطورة أجنحة كوت ديفوار، مع الإبقاء على القوام الأساسي للفريق لضمان الاستقرار الفني.

الرهان على الدفاع والهجمات المرتدة

وأكد أن حسام حسن يولي اهتمامًا خاصًا بالشق الدفاعي والتحولات السريعة والهجمات المرتدة، إلى جانب التركيز على الكرات الثابتة وركلات الجزاء، تحسبًا لأي سيناريو قد تشهده المباراة، مشددًا على أن المنتخب المصري يدخل البطولة بهدف التتويج، دون النظر إلى أي منافس باعتباره عقبة لا يمكن تجاوزها.

المنتخب الوطني منتخب كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية

