لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق

قال أحمد فاروق لاعب وادي دجلة الحالي وبتروجيت السابق، إن كرة القدم ليس فيها توقعات وأمنيات بقدر ما هو عمل ومجهود وتعب وترك النتيجة بيد الله، نعمل بكل قوتنا من وقت طويل مع بداية فترة الإعداد على كل النقاط والتفاصيل، ومحمد الشيخ لا يترك شيئًا للصدفة، مضيفًا: ما تحقق ليس مفاجأة لنا لكنه ربما يكون مفاجأة للجماهير والإعلام والمنافسين، واثقون بشكل كبير في إمكانياتنا ومتأكدون من تقديم موسم متميز في دوري نايل.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: سن محمد الشيخ مدرب وادي دجلة القريب من اللاعبين هو أحد أسباب النجاح، هو مدرب رائع ويتحدث معنا باستمرار في كل شيء، هو قريب من الجميع ويستشير اللاعبين الكبار في الملعب وخارج الملعب وهذا سر من أسرار ما تحقق.

وأضاف لاعب وادي دجلة: الأداء الجيد المقترن بالنتائج شيء جيد لأي فريق، الأداء الجيد والنتائج المتميزة يمنحوننا دوافع كبيرة وثقة هائلة بعد كل مباراة، ويدفعوننا للعودة سريعًا بعد أي إخفاق، خصوصًا ونحن قريبين من المنافسة، الدوري ما زال طويلًا ويمكننا تعويض أي إخفاق.

وأنهى أحمد فاروق حديثه: قادرون على الاستمرار في تقديم جيد ونتائج مميزة، بعد العودة من التوقف الدولي سنخوض مواجهات صعبة أبرزها أمام الأهلي، نستعد بشكل قوي وإن شاء الله سنواصل التقدم في جدول الترتيب والمنافسة حتى نضمن التواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم.