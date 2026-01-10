قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق

أحمد فاروق لاعب وادي دجلة
أحمد فاروق لاعب وادي دجلة

قال أحمد فاروق لاعب وادي دجلة الحالي وبتروجيت السابق، إن كرة القدم ليس فيها توقعات وأمنيات بقدر ما هو عمل ومجهود وتعب وترك النتيجة بيد الله، نعمل بكل قوتنا من وقت طويل مع بداية فترة الإعداد على كل النقاط والتفاصيل، ومحمد الشيخ لا يترك شيئًا للصدفة، مضيفًا: ما تحقق ليس مفاجأة لنا لكنه ربما يكون مفاجأة للجماهير والإعلام والمنافسين، واثقون بشكل كبير في إمكانياتنا ومتأكدون من تقديم موسم متميز في دوري نايل.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: سن محمد الشيخ مدرب وادي دجلة القريب من اللاعبين هو أحد أسباب النجاح، هو مدرب رائع ويتحدث معنا باستمرار في كل شيء، هو قريب من الجميع ويستشير اللاعبين الكبار في الملعب وخارج الملعب وهذا سر من أسرار ما تحقق.

وأضاف لاعب وادي دجلة: الأداء الجيد المقترن بالنتائج شيء جيد لأي فريق، الأداء الجيد والنتائج المتميزة يمنحوننا دوافع كبيرة وثقة هائلة بعد كل مباراة، ويدفعوننا للعودة سريعًا بعد أي إخفاق، خصوصًا ونحن قريبين من المنافسة، الدوري ما زال طويلًا ويمكننا تعويض أي إخفاق.

وأنهى أحمد فاروق حديثه: قادرون على الاستمرار في تقديم جيد ونتائج مميزة، بعد العودة من التوقف الدولي سنخوض مواجهات صعبة أبرزها أمام الأهلي، نستعد بشكل قوي وإن شاء الله سنواصل التقدم في جدول الترتيب والمنافسة حتى نضمن التواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم.

أحمد فاروق لاعب وادي دجلة أحمد فاروق وادي دجلة محمد الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

هل لمس القطة ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

هل لمس القطة ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

ما الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة؟.. الإفتاء توضح

وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي

وزارة الأوقاف تنشر الحصاد الأسبوعي: نشاط مكثف في رعاية الفكر وخدمة المجتمع

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد