الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات

منتخب مصر
منتخب مصر
خالد يوسف

تترقب كل الجماهير المصرية، صافرة الحكم الجزائرى مصطفي غربال، للاعلان عن بدء المباراة المصيرية لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستمر فعالياتها حتى 18 يناير الجاري.

لا بديل عن الفوز في مباراة مصر وكوت ديفوار

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة حالياً بالمغرب.

يدخل منتخبا مصر وكوت ديفوار، مواجهة الليلة بشعار "لا بديل عن الفوز"، في ظل رغبة كل طرف في حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري، خاصة أن تاريخ المواجهات بين "الفراعنة" و"الأفيال" شهد دائمًا ندية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وتعتمد مباراة اليوم على التفاصيل، في ظل قوة المنافس والإصابات التي ضربت صفوف المنتخب في الأدوار الإقصائية، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على حلول تكتيكية محسوبة بدقة.

العميد يعتمد خطة دفاعية 

استقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، بنسبة كبيرة على مواصلة اللعب بالنهج الدفاعي، الذي اعتمده في المباريات الأخيرة، من خلال منظومة تعتمد على 5 لاعبين في الخط الخلفي بهدف تحقيق أكبر قدر من الصلابة وتقليل المساحات أمام منتخب كوت ديفوار المعروف بقوته البدنية وسرعته في التحولات الهجومية.

ويعتمد العميد على ثلاثي قلب الدفاع «رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي» مع وجود ظهيرين يمنحان التوازن الدفاعي قبل أي أدوار هجومية، «محمد هاني وأحمد فتوح»، ما يمنح المنتخب كثافة عددية في العمق ويحد من خطورة الكرات العرضية والانطلاقات المفاجئة من الأطراف، حيث يمنح هذا التنظيم حرية نسبية للظهيرين في التقدم الهجومي دون ترك فراغات خلفهم، وهو ما يمثل أحد مفاتيح اللعب الأساسية للفراعنة.

ويعد مصطفى محمد خيارًا أساسيًا كمهاجم صريح يعتمد عليه حسام حسن كمحطة هجومية رئيسية سواء في استقبال الكرات العرضية أو الضغط على دفاع المنافس.

توازن بين الدفاع والتحول الهجومي

أظهر المران الأخير، تركيز الجهاز الفني على منح محمد صلاح وعمر مرموش أدوارًا هجومية مرنة، مع تكليف مرموش باللعب في الجبهة اليسرى بدلًا من محمود تريزيجيه، مع ترك الاستحواذ للمنافس والاعتماد على المرتدات السريعة.

ويعتمد المنتخب على مروان عطية كعنصر ارتكاز أساسي، بجواره أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور حسب الرؤية الفنية، لتحقيق التوازن بين غلق المساحات والقدرة على نقل الكرة سريعًا للأمام، حيث يملك الجهاز الفني أكثر من سيناريو جاهز للتعامل مع المباراة، سواء بتغيير طريقة اللعب أو إجراء تعديلات هجومية في الشوط الثاني.

ويعتمد حسام حسن بشكل واضح على دكة بدلاء قوية، قادرة على صناعة الفارق بعد المكاسب الفنية التي تحققت من مباراة أنجولا التي خاضها المنتخب بالبدلاء.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع النهائي والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين مصر وكوت ديفوار مساء اليوم، السبت، على الملعب الكبير بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وكوت ديفوار فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر اليوم، عبر قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا 3 قنوات هم كالتالي: «beIN MAX 1، beIN MAX 2، beIN MAX 3».

معلق وطاقم تحكيم المباراة

اسندت مهمة معلق مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم في بطولة أمم أفريقيا، إلى المعلق الرياضي علي محمد علي من خلال قناة bein max 1.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة اللقاء تحكيميًا إلى الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال على أن يتولى مواطنه لحلوين إبراهيم مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مباراة من المنتظر أن تشهد صراعًا قويًا داخل المستطيل الأخضر.

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر

من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر، على محمد الشناوي في حراسة المرمى، باعتباره الخيار الأول وصاحب الخبرات الكبيرة في البطولات القارية والدولية، ويُعوّل عليه كثيرًا في قيادة الخط الخلفي وبث الثقة في دفاع المنتخب خلال مواجهة من العيار الثقيل.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب اللقاء بتشكيل يضم:

ـ محمد الشناوي في حراسة المرمى

ـ خط الدفاع: محمد هاني رامي ربيعة ياسر إبراهيم حمدي فتحي وأحمد فتوح أو خالد صبحي.

ـ خط الوسط: مروان عطية أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور

ـ خط الهجوم: محمد صلاح عمر مرموش ومصطفى محمد.

بالتردد.. قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار

يمكن استقبال عدة قنوات تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار بشكل مجاني بسهولة، وذلك على النحو الآتي:

Canal 2 International HD عبر قمر يوتلسات 3 شرقًا.

التردد: 11431 - H - معدل الترميز: 18330.

الباقة الأفريقية عبر قمر يوتلسات 9 شرقًا (ORTM - RTB - BTV)، ويمكن استقبالها على الترددات الآتية:

11900 - H – معدل الترميز 27500.

12034 - V – معدل الترميز 27500.

Solo calcio وTV congo عبر قمر هوت بيرد (الاوروبي) 13 شرقًا، ويمكن استقبالها على الترددات الآتية:

11179 - H – معدل الترميز 27500.

12149 - V – معدل الترميز 27500.

Arryadia TNT HD عبر قمر عربسات 26 شرقًا

التردد: 11180 - V - معدل الترميز: 27500.

مباراة مصر وكوت ديفوار مصر وكوت ديفوار لا بديل عن الفوز الجماهير المصرية الحكم الجزائرى مصطفي غربال منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2025 حسام حسن

