قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
هاني سري الدين يكشف لـ"صدى البلد" ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق
معتز الخصوصي

كشف الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، عن ملامحه برنامجه الانتخابي.

وقال البدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه بإرادة الوفديين ودعمهم لو أراد الله أن أترأس حزب الوفد سنعيد حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي ، وهناك الآن حزب أغلبية ولكن الوفد سيكون له مكانه ومكانته لدى الشارع المصري والمواطن المصري والشعب المصري على الأرض.

وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد : ولكن على المستوى المصري سيأخذ حزب الوفد وقت لكي يعود حزب للأغلبية ، وسيعود معبرا عن هموم المواطن المصري ومتحدث بإسم المواطن المصري وراعي لمشاكله بشكل يصل إلى السلطة التنفيذية ، ويساهم في رفع المعاناة وهذا دور المعارضة الرشيدة والتي تعتبر الكشاف الذي يضيء لمتخذي القرار ، والحكومة تحتاج إلى معارضة وطنية تواجه الشائعات وتقول لرئيس الحكومة أو الوزير المختص هذه الأمور بها ملاحظات معينة.

واختتم: حزب الوفد يحتاج إلى ذرع تنظيمي قوي وذراع إعلامي قوي ومصداقية مع المواطن المصري ، وأن تكون هناك لغة واحدة وليس لغتين.

وكان قد تقدّم الأثنين الماضي الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد الأسبق، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب، وذلك ضمن إجراءات فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المرتقب المنعقد فى ٣٠ يناير المقبل .

وجرت عملية تقديم أوراق الترشح وفقًا للضوابط واللائحة المنظمة للعملية الانتخابية، فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح لرئاسة الوفد والذى بدأ من السبت ٣يناير إلى الخامسة من مساء الخميس ٨ يناير تحت إشراف اللجنة المشرفة على إنتخابات  رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

الدكتور السيد البدوي الوفديين المشهد السياسي رئيس حزب الوفد الأسبق حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد