السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي

كشف الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، عن ملامحه برنامجه الانتخابي.

وقال البدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه بإرادة الوفديين ودعمهم لو أراد الله أن أترأس حزب الوفد سنعيد حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي ، وهناك الآن حزب أغلبية ولكن الوفد سيكون له مكانه ومكانته لدى الشارع المصري والمواطن المصري والشعب المصري على الأرض.

وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد : ولكن على المستوى المصري سيأخذ حزب الوفد وقت لكي يعود حزب للأغلبية ، وسيعود معبرا عن هموم المواطن المصري ومتحدث بإسم المواطن المصري وراعي لمشاكله بشكل يصل إلى السلطة التنفيذية ، ويساهم في رفع المعاناة وهذا دور المعارضة الرشيدة والتي تعتبر الكشاف الذي يضيء لمتخذي القرار ، والحكومة تحتاج إلى معارضة وطنية تواجه الشائعات وتقول لرئيس الحكومة أو الوزير المختص هذه الأمور بها ملاحظات معينة.

واختتم: حزب الوفد يحتاج إلى ذرع تنظيمي قوي وذراع إعلامي قوي ومصداقية مع المواطن المصري ، وأن تكون هناك لغة واحدة وليس لغتين.

وكان قد تقدّم الأثنين الماضي الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد الأسبق، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب، وذلك ضمن إجراءات فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المرتقب المنعقد فى ٣٠ يناير المقبل .

وجرت عملية تقديم أوراق الترشح وفقًا للضوابط واللائحة المنظمة للعملية الانتخابية، فى اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح لرئاسة الوفد والذى بدأ من السبت ٣يناير إلى الخامسة من مساء الخميس ٨ يناير تحت إشراف اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.