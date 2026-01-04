أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف كواليس اعتقال ترامب لمادورو.. والسيد البدوي يكشف سبب نيته للترشح لرئاسة حزب الوفد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري السابق، أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي خلال الفترة الماضية مرّت بمراحل صعود وهبوط عديدة، ووصلت في إحدى مراحلها إلى التوصل لاتفاق محتمل، لكن تراجعت إثيوبيا.
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
أفاد أحمد عبد الرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة سير جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في يومها الأول، والتي تُجرى داخل 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات.

عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
قال الإعلامي عمرو أديب أن العالم يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أبو حنان" ويصفق، مؤكدًا أن ما حدث في فنزويلا لا يصح ، وأن قوات دلتا لها العديد من العمليات الفاشلة.

لا خاسر اليوم.. تأهل المتسابقين الثلاثة في حلقة اليوم من دولة التلاوة
انتهت حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، والتي شارك فيها الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بجانب لجنة التحكيم.

أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن التأمين الصحي الشامل حماية للناس وتطبيقه بالكامل لن يجعل هناك أزمة أو مشكلة في تلقي الخدمة الطبية عند أي أسرة مصرية.

السيد البدوي يكشف سبب نيته للترشح لرئاسة حزب الوفد
قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إنه لم يكن يفكر من الأساس في الترشح مجددًا لرئاسة الحزب، مؤكدًا أنه أنهى فترتين متتاليتين امتدتا لثماني سنوات، كانت من أصعب السنوات في تاريخ مصر والحياة السياسية.

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال الأسبوع الحالي بحالة من الطقس الشتوي المستقر، نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

الخدمة الصحية ممتازة .. أهالي الأقصر يشيدون بمستوى تطور خدمات المستشفيات
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد إشادات أهالي الأقصر بالخدمات الصحية المقدمة لهم في المستشفيات.

المتسابق محمد سامي محفوظ يغادر برنامج دولة التلاوة لظروف طارئة
اضطر المتسابق محمد سامي محفوظ، للخروج من المنافسة في برنامج دولة التلاوة وعدم المشاركة في المسابقة واستكمالها.

مكبل اليدين ومعصوب العينين .. أحمد موسى يكشف كواليس اعتقال ترامب لمادورو
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا فجر اليوم السبت، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.

