28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية

توك شو

محمد البدوي

أفاد أحمد عبد الرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تواصل عملها على مدار الساعة لمتابعة سير جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية في يومها الأول، والتي تُجرى داخل 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات.

تشكيل البرلمان المقبل

وأوضح عبد الرازق، خلال رسالة على الهواء، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، شدد على أن العملية الانتخابية دخلت مراحلها الحاسمة، مؤكدًا أن الناخبين يملكون الكلمة الفصل في تشكيل البرلمان المقبل.

وأشار إلى أن بنداري أعرب عن رضاه عن سير العملية خلال اليوم الأول، داعيًا المواطنين الذين لم يتمكنوا من التصويت إلى استغلال اليوم الثاني المخصص لجولة الإعادة.

تلقي 28 شكوى

وكشف مراسل إكسترا نيوز أن غرفة العمليات تلقت 28 شكوى وُصفت بأنها معتادة في مثل هذه الاستحقاقات، تنوعت بين 15 شكوى بشأن توجيه الناخبين خارج بعض اللجان، و5 شكاوى تتعلق بعدم السماح لبعض المندوبين بدخول اللجان، وقد جرى التعامل معها فورًا والسماح لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية.

تيسير عملية التصويت

كما تلقت الهيئة 5 شكاوى خاصة بالزحام والتكدس داخل بعض المقار الانتخابية، وعلى إثر ذلك تم الدفع بعدد إضافي من الموظفين الإداريين لتيسير عملية التصويت، إضافة إلى 3 شكاوى تتعلق بادعاءات الرشوة الانتخابية.

مخالفات أو شكاوى

وأشار عبد الرازق إلى أن المدير التنفيذي للهيئة ثمّن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال التواجد الأمني المكثف بمحيط اللجان، ورصد أي مخالفات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الهيئة.

وأضاف أن الهيئة فتحت قنوات تواصل مباشرة مع الناخبين والمرشحين والأحزاب وغرف عملياتها، إلى جانب المتابعين المحليين والدوليين، لتلقي الشكاوى والعمل على حلها أولًا بأول.

وأكد أن الهيئة، إلى جانب المؤتمرات الصحفية، تحرص على عقد اجتماعات تفاعلية مباشرة بين المدير التنفيذي ورؤساء اللجان بمختلف الدوائر، لمتابعة المستجدات. 

وقد عُقد اجتماع صباح اليوم، أعقبه مؤتمر صحفي أوضح فيه القاضي أحمد بنداري أسباب تأخر فتح بعض اللجان لفترات تراوحت بين 20 دقيقة وساعة، نتيجة بُعد بعض المقار أو تعثر وصول القضاة أو بعض المتطلبات اللوجستية، قبل أن تنتظم العملية الانتخابية لاحقًا في جميع اللجان.

واختتم مراسل إكسترا نيوز بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل إطلاع الرأي العام على مجريات اليوم الانتخابي لحظة بلحظة عبر البيانات والمؤتمرات والاجتماعات التفاعلية، مع توجيه دعوة مفتوحة لكافة وسائل الإعلام لمتابعة جولة الإعادة حتى نهايتها.
 

