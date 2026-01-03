قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب

عمرو اديب
عمرو اديب
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي عمرو أديب أن العالم يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أبو حنان" ويصفق، مؤكدًا أن ما حدث في فنزويلا لا يصح ، وأن قوات دلتا لها العديد من العمليات الفاشلة.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر: " : "الغاية هو خروج إيران وروسيا من المنطقة، وتحذير لدول أخرى مثل كولومبيا، حيث طبقت أمريكا المثال القائل اضرب المربوط يخاف السايب".

واختتم: "مش لازم تكون سعيد ومنبهر بما حدث، إمكانيات فنزويلا العسكرية تعبانة، وفين المؤيدين للرئيس في فنزويلا".

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة:  احتياطي النفط في فنزويلا يكفي 362 سنة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن ما حدث في فنزويلا يعد خطيرًا، مشيرًا إلى أن البلاد تحتل المركز الأول في إنتاج البترول، بكمية تتراوح بين 300 و303 مليارات برميل، وبمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين مليون و3 ملايين برميل، ما يجعل الاحتياطيات تصل إلى 362 سنة.

وأضاف كمال، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية، ثم إيران التي تمتلك نحو 210 إلى 211 مليار برميل من الاحتياطات، بما يعادل نحو 145 سنة من الإنتاج، بينما تحتل الولايات المتحدة المركز الحادي عشر بمتوسط احتياط 10 سنوات، تليها العراق.

وأوضح أن الخطة القادمة للولايات المتحدة تتجه نحو إيران، مشيرًا إلى أن الصين ستتوجه إلى إيران وروسيا للحصول على النفط، ما قد يجعل الضربة المقبلة موجهة لإيران.

وأكد كمال أن التدخل في فنزويلا لن يؤثر على سوق النفط، مشيرًا إلى أن الإنتاج العالمي اليومي يتراوح بين 102 و105 ملايين برميل، وقد يؤدي ذلك إلى تحسن أسعار النفط لتصل إلى 55 أو 56 دولارًا للبرميل حسب طبيعة الضربة القادمة.

وشدد الوزير الأسبق على أن ضرب إيران ليس سهلاً، لكنه ليس مستحيلاً في ظل التوازنات العالمية، مؤكدًا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لتخزين النفط.

المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق كولومبيا

