الخدمة الصحية ممتازة .. أهالي الأقصر يشيدون بمستوى تطور خدمات المستشفيات

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد إشادات أهالي الأقصر بالخدمات الصحية المقدمة لهم في المستشفيات.

وقال أحد المواطنين في تقرير أذاعه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الخدمة الصحية ممتازة ولا مجاملة ولا يوجد أي تقصير من الأطقم الطبية ".

وقال مواطن آخر :" الخدمة الصحية المقدمة لنا تمام ولا يوجد أي مشاكل ولا يوجد أي دواء ناقص ".

وعلق الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية أنفقت أموال ضخمة في شتى المجالات والقطاعات من أجل إحداث التطوير اللازم لصالح المواطن ".

وأكمل موسى :" رئيس الوزراء في الأقصر اليوم وتفقد مشروعات ميادرة حياة كريمة ".

وقال :" الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ مشروعات التنمية في شتى القطاعات ".