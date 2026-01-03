لا خاسر اليوم.. تأهل المتسابقين الثلاثة في حلقة اليوم من دولة التلاوة

انتهت حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، والتي شارك فيها الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بجانب لجنة التحكيم.

ومع انتهاء حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، تأهل المتسابقين الثلاثة إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة، وهم:

المتسابق: محمود كمال الدين - المتسابق: محمود السيد عبدالله - المتسابق: محمد وفيق.

كان المتسابق محمد سامي محفوظ، قد اضطر للانسحاب من المنافسة في برنامج دولة التلاوة وعدم المشاركة في المسابقة واستكمالها.

وقال محمد سامي محفوظ، في فيديو مسجل في حلقة اليوم، إن إرادة الله شاءت ألا أكمل المسابقة لظروف طارئة، متقدما بالشكر لوزير الأوقاف على إتاحة الفرصة لجميع المتسابقين وشكر لجنة التحكيم وهنأ زملائه الفائزين في المسابقة.

وتابع: إن شاء الله أكون متواجد في برنامج دولة التلاوة في العام القادم بإذن الله.

وانضم المتأهلون الثلاثة إلى المتأهلين السابقين في المرحلة التالية من دولة التلاوة، وهم:

عمر علي عوض - محمد أحمد حسن عبد الحليم - محمد ماهر شفيق - محمد محمد كامل - خالد عطية - عطية رمضان - محمد أحمد حسن اسماعيل - أشرف سيف صالح - أحمد محمد علي.