هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
توك شو

لا خاسر اليوم.. تأهل المتسابقين الثلاثة في حلقة اليوم من دولة التلاوة

دولة التلاوة
دولة التلاوة
محمد شحتة

انتهت حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، والتي شارك فيها الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بجانب لجنة التحكيم.

ومع انتهاء حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، تأهل المتسابقين الثلاثة إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة، وهم: 
المتسابق: محمود كمال الدين - المتسابق: محمود السيد عبدالله - المتسابق: محمد وفيق.

كان المتسابق محمد سامي محفوظ، قد اضطر للانسحاب من المنافسة في برنامج دولة التلاوة وعدم المشاركة في المسابقة واستكمالها.

وقال محمد سامي محفوظ، في فيديو مسجل في حلقة اليوم، إن إرادة الله شاءت ألا أكمل المسابقة لظروف طارئة، متقدما بالشكر لوزير الأوقاف على إتاحة الفرصة لجميع المتسابقين وشكر  لجنة التحكيم  وهنأ زملائه الفائزين في المسابقة.

وتابع: إن شاء الله أكون متواجد في برنامج دولة التلاوة في العام القادم بإذن الله.

وانضم المتأهلون الثلاثة إلى المتأهلين السابقين في المرحلة التالية من دولة التلاوة، وهم:

عمر علي عوض - محمد أحمد حسن عبد الحليم - محمد ماهر شفيق - محمد محمد كامل - خالد عطية - عطية رمضان - محمد أحمد حسن اسماعيل - أشرف سيف صالح - أحمد محمد علي.

دولة التلاوة الأزهر هيئة كبار العلماء التلاوة لجنة التحكيم

