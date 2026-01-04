قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
صلاة ليلة النصف من رجب تبني لك 420 قصرًا بالجنة وثواب 70 شهيدًا
اختياراتي مدمرة حياتي .. رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها موقفًا طريفًا مع زوجها
عليكم الدخول الآن | إدارة ترامب تدفع شركات النفط إلى فنزويلا.. وتحذير للخارجية
سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026
إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا
توك شو

ماذا بعد الفوز برئاسة الوفد؟.. السيد البدوي يُجيب

حزب الوفد
حزب الوفد
عبد الخالق صلاح

قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن المرحلة التالية لأي فوز انتخابي داخل الحزب يجب أن تقوم على رؤية شاملة لإعادة بناء الوفد واستعادة دوره التاريخي في الشارع والحياة السياسية، من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية.

وأوضح "البدوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن المحور الأول يتمثل في "إعادة بناء المحور التنظيمي" للحزب، باعتباره حجر الأساس في التواصل مع الشارع والقوى المجتمعية، وكذلك المراكز والأحياء، مشددًا على أن هذا المحور يحتاج إلى دعم كبير ونشاط مكثف يعيد الحيوية للتنظيم الحزبي ويُمكّنه من أداء دوره الطبيعي.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو "المحور الإعلامي"، مؤكدًا أن حزب الوفد يمتلك جريدة "الوفد" التي تراجع دورها كما تراجعت الصحافة الورقية بشكل عام، لافتًا إلى أنها كانت في وقت سابق تحتل المركز الثاني بعد "اليوم السابع"، في حين أصبحت "بوابة الوفد" اليوم متأخرة مقارنة بعشرات البوابات الإخبارية الأخرى، نتيجة ضعف الإمكانيات وعدم القدرة على المنافسة.

وأكد أن الحزب يضم كوادر صحفية متميزة، وأن الخطة تستهدف تحويل جريدة "الوفد" إلى مؤسسة إعلامية شاملة تعمل بمنطق المنصات الرقمية الحديثة، على غرار منصات "يوتيوب" وغيرها، مع الاستعانة بخبرات متخصصة، واستيعاب الصحفيين والكوادر الإعلامية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في تطوير الخطاب السياسي الموجه للشارع، خاصة في ظل تراجع دور لجان المحافظات وعدم فاعليتها كما كانت في السابق، مشددًا على ضرورة صياغة خطاب جديد أكثر قربًا من المواطنين وقضاياهم، والعمل على تحديث آليات التواصل السياسي.

السيد البدوي رئاسة الوفد الشارع والحياة السياسية

