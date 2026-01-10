قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد

المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، عن برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد.

وقال أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :برنامجي الانتخابي أتحدث عنه في كلمتين وهو أنه حينما يتم عمل برنامج انتخابي حينما تكون لازلت في البداية ، ولكن عندما نكون أمام حزب له ثوابته ومبادئه وقيمه ومواقفه فلست في حاجة إلى برنامج جديد ، ولكننا نسير على هدى وهذه القيم والثوابت نرسخها ونعيدها في ضمير وأذهان وأمام عيون الناس.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: مثلما قمت بحل الأزمة المالية لحزب الوفد وجريدته عام 2018 ، وكان الحزب لم يكن فيه إلا 450 ألف جنيه ، فإنني اعتقد أنه في علم المنطق المقدمات تقود إلى النتيجة.

واختت: والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك قدرة على حل الأزمة المالية لحزب الوفد وجريدته ، وأجيب بأنني لدي القدرة ، ومن يجد في نفسه القدره ويتعهد بحل هذه الأزمة ويعرف أبعادها وكفيل بمواجهة هذه الأزمة ، بحيث نجد حلول لهذه الأزمة ونجتاز هذه الأزمة ونكون أمام جريدة وبوابة مستقرة للوفد في أمان وتأمين لكل صحفي وكل عامل.

وكان قد تقدّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ السابق ، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وذلك ضمن إجراءات فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المنتظر فى ٣٠ يناير الجاري.

وجاء تقديم أوراق المستشار أبو شقة في إطار الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والتي تواصل أعمالها لليوم الرابع  على التوالي لتلقي طلبات المرشحين وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية واللائحية.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارين رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع إجراءات العملية الانتخابية المقررة في ٣٠ يناير الجاري.

وضمت اللجنة في تشكيلها: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة الوفد، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

