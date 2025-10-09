قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
رنا عصمت

نشرت الفنانة درة، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

تفاصيل إطلالات درة بفرنسا..


وتألقت درة بإطلالات شتوية مختلفة ما بين الكاجول و الكلاسيك خلال تواجدها برحلتها الاخيرة بفرنسا.

أما من الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعتمد درة أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


جدير بالذكر تعاقدت الفنانة درة على المشاركة في مسلسل أحمد العوضي الجديد "علي كلاي" لتقوم بدور زوجته.

إليكم الصور..

May be an image of 3 people and overcoat
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا درة صور درة

