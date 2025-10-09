درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

نشرت الفنانة درة، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل إطلالات درة بفرنسا..



وتألقت درة بإطلالات شتوية مختلفة ما بين الكاجول و الكلاسيك خلال تواجدها برحلتها الاخيرة بفرنسا.

أما من الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعتمد درة أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



جدير بالذكر تعاقدت الفنانة درة على المشاركة في مسلسل أحمد العوضي الجديد "علي كلاي" لتقوم بدور زوجته.

إليكم الصور..