رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

نشرت الفنانة درة، صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت درة، مرتديه سوت لافته باللون السماوي، وجاء الجاكيت بتصميم لافت ولامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة درة