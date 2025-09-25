الملكة رانيا تتألق في الولايات المتحدة .. شاهد

شاركت الملكة رانيا حرم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في الولايات المتحدة.

علقت الملكة رانيا على الصور قائلة:"في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لحضور اجتماع "نداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين" اليوم، والذي عقد بتنظيم مشترك من الأردن وبلجيكا والاتحاد الأوروبي".



إطلالة الملكة رانيا في أمريكا

ظهرت الملكة رانيا بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول اتسمت بنقوشات الورد ذات الألوان الهادئة، ونسقت معها قميص ذا أكمام طويلة باللون الأبيض.

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت الملكة رانيا بخصلات شعرها المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.