أسباب الخشوع في الصلاة.. 6 خطوات تعينك على حضور القلب
زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
لحظة تاريخية.. وزير دفاع الاحتلال يعلق على اتفاق وقف حرب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرحّب باتفاق إعادة الرهائن ويعلن رفع الجاهزية
إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 2000 أسير فلسطيني مقابل 20 محتجزًا إسرائيليًا
انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور
حماس سلّمت الوسطاء بمفاوضات التهدئة قوائم تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين
شروط استجابة الدعاء.. مفاتيح القبول والإجابة تفتح أبواب السماء
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025
البيت الأبيض: بدء إطلاق سراح الرهائن الإثنين بعد انسحاب إسرائيل
رئيس السلام.. الصفحة الرسمية للبيت الأبيض تحتفي بـ ترامب بعد اتفاق غزة
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2025

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف الدعم النقدي الشهري مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر  2025 .

وتبدأ عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر  2025 في منتصف الشهر الجاري من خلال جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات.

زيادة الدعم النقدي

وحول الزيادة الجديدة، كانت  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة الدعم النقدى الشهري لبرنامج تكافل وكرامة لـ  900 جنيه، أعتباراً من قبض  شهر  يوليو الماضى.

وتم صرف مستحقات شهر يوليو الماضي للفئات المستفيدة لمساعدات تكافل وكرامة  .

وتم مضاعفة عدد الاسر المستفيدة عدة مرات من 1.7 مليون أسرة عام 2014 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (17 مليون فرد)، من مستفيدي برنامج الاستحقاق الأسري "تكافل" من الاسر التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتي مرحلة التعليم الجامعي، ومستفيدي برنامج الاستحقاق الفردي "كرامة" الذي يخدم المسنين من 65 سنة فأكثر وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات اللاتي بلغن 50 عاما بدون زواج والارامل والمطلقات اللاتي لم ينجبن بالإضافة لغيرها من فئات العمالة غير المنتظمة، والمتعرضين للحوادث والكوارث الفردية والجماعية.

جدير بالذكر  أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي برنامج تكافل وكرامة في يناير 2015، و هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي.

