رشوان توفيق يقاضي نصابين انتحلوا شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي|خاص

قرر الفنان رشوان توفيق مقاضاة مالكي صفحة ينتحلون شخصيتة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، و يستغلون هذه الصفحة باسم الفنان القدير للنصب علي المتابعين و لم يقف الامر عن ذلك بل نشروا شائعة وفاته و هو الامر الذي أثار قلق محبيه و الجمهور.

قالت الإعلامية هبة رشوان ابنة الفنان القدير رشوان توفيق في تصريحات لصدي البلد " والدي بخير و كل ما نشر غير صحيح وهذه الصفحة ليست ملكه ولا نعلم بها ، وقررنا مقاضاة مالكها لاستغلال اسم والدي و هذه ليست المرة الأولى بل تلقينا عدة مكالمات من أشخاص تعرضوا للنصب باسم والدي من مالكي هذه الصفحة.

يذكر أن تألق رشوان توفيق في رمضان 2025 في مسلسل ونقابل حبيب.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.