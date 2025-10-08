قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

سعيد فراج

استعادت الفنانة إلهام شاهين -الرئيس الشرفي لمهرجان VS-Film  للأفلام القصيرة جدا- ذكرياتها بأكاديمية الفنون، خلال حفل جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا بأكاديمية الفنون، اليوم الأربعاء.

وقالت إلهام شاهين، فور وصولها إلى الأكاديمية، إنها بدأت في أكاديمية الفنون وعمرها 17 عام، حينما كانت طالبة وتبدأ مشوارها الفني، مشيرة إلى أن عمرها الفني ممتد لأكثر من 40 عام.

احتفلت أكاديمية الفنون ومهرجان VS-Film  للأفلام القصيرة جدا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بقاعة الدكتور ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم  بتوزيع جوائز النسخة الثانية من  مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا  بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان  والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني وأساتذة وعمداء معاهد الأكاديمية .

كرمت الأكاديمية والمهرجان علي هامش الإحتفالية كل من الناقدة الكبيرة ماجدة موريس والدكتور عبد الله بانخر أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد  العزيز .

أكدت الدكتورة غادة جبارة علي أن المسابقة الهدف منها تقديم دراسات بحثية ومقالات تسهم في ترسيخ صناعة حقيقية للأفلام القصيرة جدا وفي نفس الوقت تجديد دماء النقد السينمائي بأسماء شابة وواعدة  من الدارسين والباحثين والهواة من المحبين لفن السينما .

وقالت : نعتز بالشراكة مع مهرجان VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا في هذه المسابقة النوعية والجديدة من نوعها في المنطقة العربية وعاما بعد أخر سوف تقدم إلي الساحة النقدية أسماء جديدة نحتاج إليها في هذه النوعية من الأفلام التي أصبحت سمة العصر الحالي ونري إنها سينما المستقبل .

من جانبه قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان : أن المهرجان أخذ علي عاتقه منذ إنطلاقه علي الإهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة بصناعة الفيلم القصير جدا ونفتخر بإطلاق هذه المسابقة النوعية التي تهتم بالكتابات النقدية والتحليلية للأفلام القصيرة جدا

موضحة أن المسابقة ستشهد تطويرا وتجديدا علي مدار الدورات المقبلة سواء من حيث عدد الجوائز الممنوحة أو قيمتها المادية لتشجيع عدد أكبر من المهتمين بالشأن السينمائي العربي علي المشاركة لفتح أفاق جديدة حول الفيلم القصير جدا .

بدوره أشار الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان إلي نجاح المسابقة في  تجاوز الحدود منذ إنطلاقتها الأولي بالمشاركات العربية  الكبيرة التي حظيت بها العام الماضي .

لافتا إلي أن حجم المشاركات هذا العام تضاعف مرات عديدة وهو مايؤكد أن الساحة السينمائية تحتاج إلي مثل هذه المسابقة لأن صناعة السينما تعتمد علي عوامل كثيرة منها النقد والدراسة والتحليل لإنهم المؤشر الحقيقي لتطوير الصناعة وتحديثها .

ومن ناحيته ذكر الأستاذ زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن المسابقة حققت صدي عربي كبير أسهم في تنوع الكتابات والدراسات النقدية حول الأفلام القصيرة جدا سواء كانت عربية أم أجنبية .

وأوضح أن إدارة المهرجان تدرس التوسع في المسابقة وتحديثها بدءا من العدورة الثالثة بهدف فتح مجالات أوسع أمام المهتمين بفنون السينما من دارسين وباحثين وجمهور أيضا للكتابة حول الأفلام القصيرة جدا

ولفت إلي أن إطلاق أسماء 4 من كبار النقاد الراحلين مثل سمير فريد وسامي السلاموني وعلي أبوشادي وإيريس نظمي  هو نوع من التكريم لأسمائهم الخالدة وعرفانا بدورهم في إرساء قواعد راسخة للنقد السينمائي في المنطقة العربية.

