وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تنظيم برنامج رعاية للاعب المصارعة محمد إبراهيم كيشو منذ 2019 .

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" كيشو راتبه الشهري تقريبا 55 الف جنيه وإحنا اللي عاملين برنامج الرعاية لكيشو ".

وتابع أشرف صبحي :" برنامج الرعاية الخاص بالنادي الذي يتبعه كيشو 21 الف جنيه ".

وأكمل أشرف صبحي :" اللاعب حصل على مبلغ 3.5 مليون جنيه للإنفاق على معسكراته وتدريباته خارج مصر وحصل على مليون جنيه تكريما لحصوله على ميدالية بأولمبياد طوكيو ".

ولفت أشرف صبحي :" نقوم بإعطاء معاش شهري طول العمر لكل الأبطال الاولمبيين وهذا امر لا يحدث في أي مكان ".