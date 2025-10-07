محمد إيهاب يهاجم كيشو بعد قراره تمثيل أمريكا: باع القضية

علّق بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب على قرار المصارع محمد إبراهيم "كيشو" باعتزال اللعب باسم المنتخب المصري وانضمامه لمنتخب أمريكا خلال الفترة المقبلة.



نشر إيهاب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك صورة تجمعه بكيشو، وكتب:"كيشو باع القضية، اختار تمثيل أمريكا في الأولمبياد القادمة".



وأضاف إيهاب في تعليقه:"من غير مجاملات ولا شعارات، البقية سوف تأتي تباعاً، إن لم نحفظ حياة كريمة حقيقية لأبطالنا".



وكان كيشو قد أعلن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك انتقاله لتمثيل المنتخب الأمريكي، حيث نشر صورة يظهر فيها علم الولايات المتحدة الأمريكية وعلّق قائلًا:"الحمد لله، الخطوة أولى".