وزير الاستثمار: مصر حريصة على دعم وتشجيع مؤسسات الكوميسا

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع ادماسو تاديسي رئيس مجموعة بنك التجارة والتنمية التابع للكوميسا والمدير التنفيذي للبنك، وذلك خلال زيارته الحالية لكينيا للمشاركة بالوفد المصري المقرر مشاركته برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في قمة الكوميسا الرابعة والعشرين بالعاصمة نيروبي.

أكد الخطيب على اهتمام مصر بتشجيع ودعم المؤسسات التابعة للكوميسا ومن بينها بنك التجارة والتنمية، مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه البنك في تعزيز التكامل الاقليمي بين الدول الأعضاء.

واشاد بالدور الحيوي للبنك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال البرامج التي يقدمها لتوفير حلول مستدامة لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تواجه الدول الاعضاء.

تشجيع حركة التجارة البينية بين دول الكوميسا

كما أكد الخطيب على تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع البنك لتشجيع حركة التجارة البينية، وتحقيق أهداف الدول الأعضاء التنموية من خلال تمويل المشاريع الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء، فضلا عن التأكيد على اهمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الاندماج في حركة التجارة بين الدول الاعضاء وتعزيز نفاذ منتجاتها لأسواق دول الكوميسا، والاستفادة من البرامج التمويلية التي يقدمها البنك.

من جانبه استعرض رئيس مجموعة بنك التجارة والتنمية استراتيجية البنك لتعزيز حركة التجارة البينية في الاقليم ودوره في خدمة اهداف تجمع الكوميسا والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للدول الاعضاء في اطار استراتيجية الاتحاد الافريقي للتنمية.

كما أكد على الدور الهام الذي تقوم به مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي في اطار تجمع الكوميسا باعتبارها أكبر قوة اقتصادية في التجمع واكبر مساهم في حجم التجارة البينية، مؤكدا ترحيب البنك بالتعاون مع مصر لتعميق هذا التكامل وتحقيق اهداف التجمع.

تجدر الاشارة الى ان بنك التجارة والتنمية تأسس عام 1985 كمؤسسة تمويلية إقليمية لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة الشرق والجنوب الأفريقي وذلك بموجب اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا التي دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1982 والتي حلت اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) محلها في ٨ ديسمبر ١٩٩٤، وانضمت مصر لعضوية البنك عام ١٩٩٩.