وزير الاستثمار: حريصون على تعزيز العلاقات التجارية مع كينيا

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع لي كيان جي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال لقاء الوزيرين في كينيا على هامش مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضمن الوفد المصري المشارك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قمة الكوميسا الرابعة والعشرين التي تستضيفها كينيا يوم ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ بالعاصمة نيروبي.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص مصر التام لتعزيز العلاقات التجارية مع كينيا، لا سيما في ظل تمتع البلدين بعضوية الكوميسا وباعتبارهما من أكبر القوى التجارية في تجمع الكوميسا.

كما تم التأكيد على حرص مصر على تعزيز تعاونها مع الجانب الكيني في الإطار الثنائي والإطار المتعدد الأطراف لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.

واتفق الوزيران على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والعمل على تعزيز دور مجتمع الأعمال في تنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

كما أكدا أهمية التعاون المشترك على المستوى الإقليمي في إطار الكوميسا والعمل على تسهيل حركة التجارة بين دول التجمع والتغلب على جميع القيود الفنية واللوجستية التي تحول دون تنمية التجارة البينية في إطار الكوميسا.

من جانبه، أكد الوزير الكيني حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال صناعة الأدوية والخبرات المتاحة لدى الشركات المصرية في مجال البناء والتشييد.

540 مليون دولار حجم التبادل التجاري

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا بلغت قيمته ٥٤٠ مليون دولار عام ٢٠٢٤، مثلت الصادرات المصرية نحو ٣٤٠ مليون دولار أمريكي في حين مثلت الواردات المصرية من كينيا نحو ٢٠٠ مليون دولار.

وجدير بالذكر أيضا أن الصادرات المصرية لكينيا تتركز في قطاعات التعبئة والتغليف، مواد البناء، الكيماويات، الصناعات الغذائية، وتتركز الواردات المصرية من كينيا في الشاي.

وقد شارك في لقاء الوزيرين السفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية في كينيا، والمستشار التجاري كريم حمدي، رئيس المكتب التجاري في كينيا، وعمرو البكري، المستشار التجاري بالتمثيل التجاري.