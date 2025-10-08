قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: 9 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء في 3 مدن جديدة

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية مدينة السادات وبني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.


وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونص قرارا على تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الخامسة عمارات - بمدينة السادات - المنوفية، والمتمثلة في بناء أسوار بدون ترخيص ودون سند قانوني.


كما نصت قرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحات ( ۱۰۱۹۸ م۲ و 11.49 فدان و 9.55 فدان و5.5 فدانا و 13.46 فدانا) داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة، والمتمثلة في إقامة مباني وأسوار وأنشطة تعبئة وقود سيارات وخزانات أرضية، وأعمال زراعة وغرف بالطوب الأبيض، وذلك دون سند قانوني.
كما نصت قرارات على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض بجوار قرية سياحية بحرى طريق اسكندرية - مطروح الساحلي، ومخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي الكائنة قبلي الطريق الساحلي - سيدي عبد الرحمن - ش بزغولة - محافظة مطروح، والمتمثلة في بناء إنشاء مبانى دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وزير الإسكان الإسكان بمدينتي السادات والساحل الشمالي مخالفات البناء المظهر الحضاري مطروح وأعمال زراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

دين هويسن

ينضم لقائمة الغائبين..إصابة نجم نادي ريال مدريد

شعار الزمالك

برنامج علاجي لثلاثي الزمالك المصاب قبل مواجهة ديكيداها

ياس سوروب

هجومي ومطور للشباب.. طريقة لعب ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد

بالصور

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها
منة منة عدلي القيعيتخطف الانظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد