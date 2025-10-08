رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 47.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، الشركة المصرفية العربية، التنمية الصناعية) ليسجل 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

وشهد الدولار تراجعا في أمام الجنيه في بنوك (العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، الكويت الوطني، قناة السويس،العربي الأفريقي الدولي) ليسجل 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري) لنحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي المتحد، ليسجل 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو نحو 47.47 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(كريدى أجريكول، أبوظبي الأول، الإسكندرية) لنحو نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم

47.55 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

47.55 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

47.55 جنيه للبيع.