تباين أسواق المال العربية ختام الأربعاء.. البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء:

البورصة المصرية تربح 15 مليار جنيه في ختام التداولات

أسواق المال الإماراتية تربح 22.544 مليار درهم

مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي ينهي منخفضا

تباينت أسواق المال العربية، إذ ارتفعت بورصات مصر، الإمارات، مسقط، الأردن وتراجعت السعودية، الكويت، البحرين، قطر.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء للمستثمرين المصريين والأجانب، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 37,377 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% مسجلًا 3,724 نقطة.

كما سجل مؤشر EGX35-LV زيادة قدرها 0.57% ليصل إلى 4,096 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.12% مسجلًا 14,973 نقطة، فيما حقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.03% ليغلق عند 11,343 نقطة.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.642 تريليون جنيه، وسط تداولات نشطة بلغت 106 مليارات جنيه على نحو 1.8 مليار ورقة مالية تم تنفيذها عبر أكثر من 112 ألف صفقة.

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 47.2 مليون جنيه و7.07 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي 7.1 مليون جنيه.

أسواق المال الإماراتية

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم، وسط الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب توقع إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

ووفق بيانات التداول، حقق سوق دبي المالي مكاسب بلغت 4.544 مليار درهم، بينما بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 18 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 22.544 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 3.145 مليار درهم، توزعت على 42.223 ألف صفقة.

وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.34 % إلى مستوى 5960 نقطة، وسط تعاملات بحجم 312.758 مليون سهم بقيمة 848.164 مليون درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 998.899 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 994.355 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 4.544 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.48 % إلى مستوى 10130 نقطة، وسط تعاملات بحجم 621.177 مليون سهم بقيمة 2.297 مليار درهم.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.136 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.118 تريليون درهم بختام تعاملات الاثنين، بمكاسب بلغت 18 مليار درهم.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 5195.65 نقطة، مرتفعًا 14.3 نقطة وبنسبة 0.28% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5181.38 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 28 مليونًا و179 ألفًا و213 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 37.5% مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 45 مليونًا و51 ألفًا و702 ريال عُماني.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.362% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 30.57 مليار ريال عُماني.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.30%، عند مستوى 3068.15 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.9 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3420 صفقة.

سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم باللون الأحمر، في ظل تباين قطاعاته الرئيسية، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً 0.21.% بخسائر بلغت 23.96 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,559.27 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 7.62 مليار ريال من خلال 619.4 مليون سهم، مقابل 6.12 مليارات ريال بكمية تداول بلغت 305.66 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع التأمين الذي هبط 1.77%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.65%، وسجل قطاع البنوك تراجعاً هامشيا بلغت نسبته 0.01%.

واقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بعد صعوده 0.41%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.39%، وأغلق قطاع الطاقة مرتفعا 0.19%.

وفيما يخص أداء السوق الموازي؛ أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.68%؛ بمكاسب بلغت 172.63 نقطة، صعدت به إلى مستوى 25,693.25 نقطة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بواقع 13.97 نقطة، بنسبة 0.16%، ليبلغ مستوى 8811.58 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 19.61 نقطة بنسبة 0.23%، ليبلغ مستوى 8423.65 نقطة.

كما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 13.25 نقطة بنسبة 0.14%، ليبلغ مستوى 9343.73 نقطة.

وانخفض مؤشر رئيسي 50 بواقع 81.87 نقطة بنسبة 0.93%، ليبلغ مستوى 8744.13 نقطة.

بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات.



انخفض المؤشر العام بنسبة 0.13% ليصل إلى النقطة 10897.38، فاقداً 14.15 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.



أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بـ1.09%، بينما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.25%.

ارتفعت السيولة إلى 335.95 مليون ريال، مقابل 277.92 مليون ريال أمس الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 128.44 مليون سهم، مقارنةً بـ 108.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.53ألف صفقة، مقابل 14.93 ألف صفقة أمس.

يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للبورصة القطرية اليوم تشمل تنفيذ عملية خاصة بقيمة تداول إجمالية تبلغ 3.49 مليون ريال قطري.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم على انخفاض بضغط أسهم قطاع المال.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.22 بالمائة إلى مستوى 1971 نقطة، وسط تعاملات بحجم 2.554 مليون سهم بقيمة 483.246 ألف دينار، توزعت على 67 صفقة.

وتراجعت أسهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 2.56% ليغلق عند 0.076 دينار بحريني، ومجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.05% لتصل إلى 0.526 دولار أمريكي، وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.20% ليغلق عند 0.499 دينار بحريني.