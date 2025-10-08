قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محدش يقدر يعمل حاجة لمصر خالص".. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة
الرئيسان السيسي وتبون يناقشان جهود السلام في غزة والاستثمار في خطة ترامب لحل الدولتين
شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة زيزو في تشكيل الفراعنة أمام جيبوتي
الزمالك يستعد لصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة ديكيداها
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
مواضع رفع اليدين في الصلاة.. 4 حالات تعرف عليها
غارات روسية تضرب سكك الحديد والطاقة.. وأوكرانيا ترد بأسر جنود وقتلى
وزير التعليم: لا يمكن فهم لغة الذكاء الاصطناعى دون إتقان قواعد البرمجة
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء للمستثمرين المصريين والأجانب.

أداء المؤشرات الرئيسية

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 37,377 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% مسجلًا 3,724 نقطة.

كما سجل مؤشر EGX35-LV زيادة قدرها 0.57% ليصل إلى 4,096 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.12% مسجلًا 14,973 نقطة، فيما حقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.03% ليغلق عند 11,343 نقطة.

رأس المال والتداولات

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.642 تريليون جنيه، وسط تداولات نشطة بلغت 106 مليارات جنيه على نحو 1.8 مليار ورقة مالية تم تنفيذها عبر أكثر من 112 ألف صفقة.

اتجاهات المستثمرين

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 47.2 مليون جنيه و7.07 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي 7.1 مليون جنيه.

