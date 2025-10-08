صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي بدعم من عمليات شراء للمستثمرين المصريين والأجانب.

أداء المؤشرات الرئيسية

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 37,377 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% مسجلًا 3,724 نقطة.

كما سجل مؤشر EGX35-LV زيادة قدرها 0.57% ليصل إلى 4,096 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.12% مسجلًا 14,973 نقطة، فيما حقق مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.03% ليغلق عند 11,343 نقطة.

رأس المال والتداولات

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.642 تريليون جنيه، وسط تداولات نشطة بلغت 106 مليارات جنيه على نحو 1.8 مليار ورقة مالية تم تنفيذها عبر أكثر من 112 ألف صفقة.

اتجاهات المستثمرين

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 47.2 مليون جنيه و7.07 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات العرب نحو البيع بصافي 7.1 مليون جنيه.