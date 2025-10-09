وزير الرياضة: تأهلنا للمونديال مرتين في الجمهورية الجديدة بعهد الرئيس السيسي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشعب المصري بمناسبة تأهل منتخب مصر للمونديال .

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" نشكر الرئيس السيسي على الدعم الكامل والمستمر للرياضة .



وتابع أشرف صبحي :" صعدنا لكأس العالم مرتين في الجمهورية الجديدة بعهد الرئيس السيسي".

وأكمل اشرف صبحي :" منتخب مصر اصبح يضم عددا كبيرا من المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح ومرموش"، مضيفا" حسام حسن وإبراهيم حسن صناعة مصرية ".

ولفت أشرف صبحي :" لاعبو منتخب مصر سعداء لأنهم أدخلوا الفرحة للشعب المصري، مضيفا:" إحنا عندنا أمم أفريقيا ولاعبي المنتخب لديهم برنامج إعداد للمونديال ".