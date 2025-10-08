الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام ٢٠٢٥.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال تناول وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين، الذين تبادل معهم أطراف الحديث حول تطورات الأوضاع الداخلية ومستجدات الأوضاع الإقليمية: "إن ثورة التغيير تستطيع أن تأخذ البلد 50 سنة ولن تحقق أهدافها لأن صاحب الثورة مش موجود".

وأضاف الرئيس السيسي: "لكن الإصلاح اللي هعمله ببناء شخصيات وبشر في كليات الطب والهندسة ولو حطينا إيدنا في إيد بعض يا مصريين في مختلف المؤسسات هنطلع جيل قادر وهنختصر الزمن".

وتناول الرئيس السيسي وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين، حيث تبادل معهم أطراف الحديث حول تطورات الأوضاع الداخلية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص، فور وصوله إلى أكاديمية الشرطة، على المرور أمام منصات الحضور من أهالي الخريجين لتحيتهم، حيث كان في استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي ألقى كلمة في بداية الاحتفال بهذه المناسبة، قدّم في نهايتها هدية تذكارية للرئيس على هيئة مجسم لمبنى الأكاديمية.