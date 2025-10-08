محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز وتحرير 277 محضرا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع طـ.فل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بسوهاج
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أ ش أ

شدد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، على تكثيف لجان المرور بمديرية التموين، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية من حملاتها المفاجئة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الأساسية والاستهلاكية وتوافرها بالكميات المناسبة.


ووجه المحافظ - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلى ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة، وعدم المغالاة حيث لن يتم السماح باستغلال أي مواطن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.


ومن جانبه، أوضح مدير عام التموين بأسوان المهندس محمد أبو الحسن أنه بناء على تعليمات وزير التموين الدكتور شريف فاروق والمحافظ.. قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 277 محضرا متنوعا تضمن 156 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم النظافة العامة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف في كمية من الدقيق، وخبز غير مطابق للمواصفات، وإثبات مبيعات وهمية.


ولفت إلى أنه في مجال الأسواق تم تحرير 121 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات، وتجميع بطاقات تموينية، وتم اتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب.


وفي نفس السياق.. قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل تنفيذا لتكليفات محافظ أسوان بتنظيم حملات مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمخابز البلدية خلال الفترة الصباحية والمسائية، حيث تم المرور على 16 مخبزا، وتم تحرير 7 محاضر لغلق مخابز مخالفة، مع تحرير 6 محاضر للتصرف في كميات الدقيق، فضلا عن تحرير محضرين غير مطابقين للمواصفات وعدم وجود سجل، وتم بالتوازي إعدام 110 كجم من منتجات الأغذية المتنوعة والألبان والعصائر، مع التوصية بغلق 3 منشآت مخالفة، وتحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ولسوء النظافة، مع ضبط 25 من المضبوطات المتعددة، وتم إيداعها بمعرفة الجهات المختصة.

محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال تكثيف لجان المرور بمديرية التموين الإدارات الفرعية الجهات الرقابية

