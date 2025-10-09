قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا

أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل بأن القناة ال ١٢ الإسرائيلية قالت إن حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن عن ذلك قريبا.

ذكر موقع أكسيوس الاستخباراتي الأمريكي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الأجواء المحيطة بالمفاوضات حول غزة إيجابية، وأنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق خلال الليلة.

وأوضح أن الأطراف المعنية قد اقتربت من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة تشمل وقف إطلاق النار وتبادل للأسرى، على أن يتم إعلانها فور اكتمال الصيغة النهائية.

في التفاصيل، أفاد المصدر أن المفاوضات الآن تركز على الجوانب اللوجستية الأساسية، مثل ترتيب آليات إطلاق الأسرى، وضمانات مراقبة وقف إطلاق النار، وتحديد مناطق الانسحاب العسكري المحتملة.