مصرع أمين شرطة ونجاة نجله في حادث سير بسوهاج

خيم الحزن على أهالي قرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، عقب مصرع أمين شرطة ونجاة نجله في حادث سير مروع، أثناء عودتهما من محافظة قنا بعد إجراء كشف طبي للابن.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوقوع حادث سير على الطريق الزراعي السريع ووجود حالة وفاة ومصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عودة أمين الشرطة صابر عبد اللاه علي يحيي، 44 عامًا، مقيم بقرية شطورة، من محافظة قنا بصحبة نجله عقب الانتهاء من الكشف الطبي، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة في الحال متأثرًا بإصاباته، بينما نجا نجله بأعجوبة بعد إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثمان والده إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت إدارة المرور بمعاينة موقع الحادث لبيان أسبابه وملابساته.