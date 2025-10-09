قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر
ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025
بعد همسة من وزير الخارجية الأمريكي.. ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات قريباً
قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا
عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي
لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
كريم عاطف

أطلقت شركة تسلا نسخا اقتصادية جديدة من سياراتها الشهيرة Model 3 وModel Y، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المبيعات واستعادة الثقة في الأسواق العالمية. 

النسخ الجديدة تحمل اسم "Standard"، تأتي بأسعار تنافسية، حيث يبدأ سعر Model Y من 39,990 دولارا أمريكيا، وModel 3 من 36,990 دولارا أمريكيا، ما يعادل نحو 34 ألف و32 ألف يورو على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تسلا لمواجهة التراجع في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، خصوصا مع تزايد المنافسة من الشركات الآسيوية، وخاصة الصينية منها، ورغم أن المستهلكين استقبلوا هذه الخطوة بترقب، إلا أن رد فعل الأسواق المالية كان مخيبا، حيث تراجعت أسهم تسلا بنحو 4% قبل إغلاق التداولات في وول ستريت.

وتقديم نسخ اقتصادية يأتي في سياق سعي الشركة لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى فئة أوسع من المشترين، خصوصا بعد إلغاء الحكومة الأمريكية للدعم الفيدرالي المخصص للسيارات الكهربائية، والذي كان يمنح المشترين إعفاءات تصل إلى 7,500 دولار لكل مركبة، ورغم انخفاض الأسعار، اضطرت تسلا إلى تقليص بعض المميزات التقنية في هذه النسخ الجديدة لتقليل التكلفة.

فقد تم التخلي عن نظام القيادة المساعدة "Autosteer" في بعض الطرازات، كما تم حذف الشاشة الخلفية الخاصة بالركاب، وأيضا فقدت النسخة الأساسية من Model Y شريط الإضاءة الخلفي LED الذي يميز النسخ الأعلى، واستبدلت المقاعد بأقمشة عادية بدل الجلد الصناعي، الذي أصبح اختياريا فقط في Model 3، وحتى المرايا الجانبية أصبحت تضبط يدويا، في خطوة غير معتادة لشركة تسلا المعروفة بتقنياتها المتطورة.

ورغم هذه التنازلات، ما تزال السيارتان تقدمان مدى قيادة يصل إلى 516 كيلومترا، وهو أداء يعتبر جيدا مقارنة بالمنافسين في الفئة نفسها. 

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، قد وعد بإنتاج سيارة تسلا كهربائية "شعبية" بسعر في متناول الطبقة المتوسطة، وفي عام 2023 تخلى ماسك عن مشروع كان يستهدف إنتاج سيارة بسعر 25,000 دولار فقط، إلا أن الفكرة عادت إلى الحياة من خلال هذه النسخ الاقتصادية الجديدة.

وتشكل سيارات تسلا الجديدة من Model 3 وModel Y جزءا أساسيا من الخطة الاستراتيجية الكبرى لتسلا، والتي تهدف إلى إنتاج 20 مليون سيارة سنويا خلال العقد المقبل، وهو رقم طموح يجعلها أكبر مصنع سيارات في العالم من حيث الحجم.

شركة تسلا Standard Model 3 Model Y تسلا سيارات كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

عصام صاصا وباقي المتهمين

مش هنتفتش.. الداخلية تكشف ملابسات خناقة عصام صاصا والعاملين بملهى ليلي|فيديو

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

بالصور

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد