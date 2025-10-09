تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

أطلقت شركة تسلا نسخا اقتصادية جديدة من سياراتها الشهيرة Model 3 وModel Y، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المبيعات واستعادة الثقة في الأسواق العالمية.

النسخ الجديدة تحمل اسم "Standard"، تأتي بأسعار تنافسية، حيث يبدأ سعر Model Y من 39,990 دولارا أمريكيا، وModel 3 من 36,990 دولارا أمريكيا، ما يعادل نحو 34 ألف و32 ألف يورو على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تسلا لمواجهة التراجع في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، خصوصا مع تزايد المنافسة من الشركات الآسيوية، وخاصة الصينية منها، ورغم أن المستهلكين استقبلوا هذه الخطوة بترقب، إلا أن رد فعل الأسواق المالية كان مخيبا، حيث تراجعت أسهم تسلا بنحو 4% قبل إغلاق التداولات في وول ستريت.

وتقديم نسخ اقتصادية يأتي في سياق سعي الشركة لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى فئة أوسع من المشترين، خصوصا بعد إلغاء الحكومة الأمريكية للدعم الفيدرالي المخصص للسيارات الكهربائية، والذي كان يمنح المشترين إعفاءات تصل إلى 7,500 دولار لكل مركبة، ورغم انخفاض الأسعار، اضطرت تسلا إلى تقليص بعض المميزات التقنية في هذه النسخ الجديدة لتقليل التكلفة.

فقد تم التخلي عن نظام القيادة المساعدة "Autosteer" في بعض الطرازات، كما تم حذف الشاشة الخلفية الخاصة بالركاب، وأيضا فقدت النسخة الأساسية من Model Y شريط الإضاءة الخلفي LED الذي يميز النسخ الأعلى، واستبدلت المقاعد بأقمشة عادية بدل الجلد الصناعي، الذي أصبح اختياريا فقط في Model 3، وحتى المرايا الجانبية أصبحت تضبط يدويا، في خطوة غير معتادة لشركة تسلا المعروفة بتقنياتها المتطورة.

ورغم هذه التنازلات، ما تزال السيارتان تقدمان مدى قيادة يصل إلى 516 كيلومترا، وهو أداء يعتبر جيدا مقارنة بالمنافسين في الفئة نفسها.

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، قد وعد بإنتاج سيارة تسلا كهربائية "شعبية" بسعر في متناول الطبقة المتوسطة، وفي عام 2023 تخلى ماسك عن مشروع كان يستهدف إنتاج سيارة بسعر 25,000 دولار فقط، إلا أن الفكرة عادت إلى الحياة من خلال هذه النسخ الاقتصادية الجديدة.

وتشكل سيارات تسلا الجديدة من Model 3 وModel Y جزءا أساسيا من الخطة الاستراتيجية الكبرى لتسلا، والتي تهدف إلى إنتاج 20 مليون سيارة سنويا خلال العقد المقبل، وهو رقم طموح يجعلها أكبر مصنع سيارات في العالم من حيث الحجم.