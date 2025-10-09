قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أحمد سعيد

قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق. 

وكان في استقبال شيخ الأزهر بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، عدد من كبار العلماء والشخصيات العامة، أبرزهم وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وسط حضور كثيف من محبي وتلامذة الفقيد، الذين حرصوا على المشاركة في وداع أحد أبرز رموز الأزهر في العصر الحديث.

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

وحرص شيخ الأزهر على مواساة أبناء فقيد الأزهر الراحل وعائلته، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته في رحيل أحد كبار علماء الأزهر الأصلاء الذين أثروا الحياة العلمية والدعوية بعلمهم وبيانهم، وكانوا قدوةً في خدمة العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وخدمة الحديث النبوي ونشره وبيانه لطلاب العلم والناس في كل مكان، كما عاش منافحًا عن قضايا أمته بلسان عذب فصيح انطلق من وسطية منهج الأزهر واعتداله.

 وقدَّم الإمام الأكبر العزاء إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية في وفاة عالمٍ من كبار علماء الأزهر الأجلاء، الذين ملؤوا الدنيا علمًا وعملًا، وأسهموا في نشر صحيح الدين، والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته.

شيخ الأزهر: سيرة الدكتور أحمد عمر هاشم ستظل حاضرة

وأكد  أن سيرة الدكتور أحمد عمر هاشم ستظل حاضرة في ذاكرة الأزهر وتاريخه العلمي والإنساني، بما قدمه من عطاءٍ علمي ودعوي سيبقى أثره باقيًا في المكتبات العلمية وبين الباحثين وطلاب العلم في مصر والعالم الإسلامي.

وكان عدد من علماء وقيادات الأزهر الشريف حرصوا على حضور عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف  بمسجد الشرطة بالتجمع لتقديم واجب العزاء، والذي رحل عن عالمنا أمس 7 أكتوبر.

حضور دبلوماسي وشعبي عزاء الدكتور احمد عمر هاشم

وحضر نخبة من علماء الأزهر وكان أبرزهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والقارئ الشيخ أحمد نعينع، وعدد من الدبلوماسيين وسفراء الدول العربية.

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم توفي  يوم 7 أكتوبر 2025م، الموافق 15 ربيع الآخر 1447هـ، وصليت عليه صلاة الجنازة في الجامع الأزهر الشريف.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم أحمد عمر هاشم

