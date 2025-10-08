وكيل الأزهر وإبراهيم محلب وطاهر أبو زيد يؤدون واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

شارك عدد من الشخصيات العامة وقيادات الدولة في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي أُقيم مساء اليوم وسط حضور كبير من رموز الدين والسياسة والثقافة.

وشهد العزاء حضور وكيل الأزهر الشريف، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة من مختلف المجالات.

وحرص الحاضرون على تقديم واجب العزاء في وفاة العالم الجليل الذي كان أحد رموز الفكر الوسطي، وأحد أبرز العلماء الذين أفنوا عمرهم في خدمة الدين ونشر قيم الاعتدال والتسامح.

يُذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم شغل عدة مناصب بارزة خلال مسيرته، من بينها رئاسة جامعة الأزهر وعضوية هيئة كبار العلماء، وله مؤلفات ومحاضرات أثرت في الساحة الدينية والفكرية لعقود طويلة.