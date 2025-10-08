نلتقي لنرتقي.. ندوة لخريجي الأزهر وجامعة مطروح لاستلهام روح نصر أكتوبر

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، بالتعاون مع جامعة مطروح، ندوة تثقيفية لطلاب كلية التربية، بعنوان: "نلتقي لنرتقي"، ضمن مبادرة تهدف إلى تعميق الوعي الوطني، وترسيخ قيم الانتماء، وأخلاقيات النصر لدى الشباب.

وتناولت الندوة دروس نصر أكتوبر، وأثرها في بناء وعي الشباب، حيث أكد محمد حسني، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة مطروح، أن أكتوبر ليس مجرد تاريخ، بل مدرسة تعلمنا أن الإرادة الوطنية هي سر العبور والنصر، وأن مصر قادرة دائمًا على تحقيق المعجزات، بتلاحم شعبها وجيشها، مضيفًا نحن اليوم نغرس هذه الدروس في شبابنا ليكونوا على قدر المسؤولية.

وأوضح الدكتور صابر الشرقاوي، عضو المنظمة، أن منبر الأزهر يشارك الجامعات في بناء الفكر والهوية السليمة، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر أعظم مثال على أن القوة تكمن في الوحدة والإيمان بقضية الوطن، مؤكدًا أن استلهام روح النصر يعزز قيم العزة والعمل والإتقان، للنهوض بالوطن ومستقبل الشباب.

راعي كنيسة الملاك: نصر أكتوبر كان لكل مصري آمن بوحدة الصف

من جانبه، أكد القمص جواجرجي مراد، راعي كنيسة الملاك، أن النصر كان لكل مصري آمن بوحدة الصف، مشددًا على أهمية استمرار قيم التسامح والتعاون بين أبناء الوطن.

وفي ختام الندوة، وجّه الدكتور أيمن مصطفى عبد القادر، عميد كلية التربية، الشكر للمنظمة على هذه المبادرة، مؤكدًا أن التعليم الحقيقي يصنع وعيًا وطنيًّا أصيلًا، وأن طلاب الجامعة هم قادة المستقبل، وبناة مصر الحديثة.

أقيمت الندوة برعاية الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والدكتور عمر أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح، وبحضور الدكتور أيمن مصطفى عبد القادر، عميد الكلية، والدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والقمص جواجرجي مراد، راعي كنيسة الملاك، وأسامة المرسي، مدير مكتبة مصر العامة، وعدد من قيادات الجامعة والأزهر، وقام بتنسيق وتقديم الندوة الدكتور محمد رحيل، أستاذ التاريخ الإسلامي، ومنسق الأنشطة الطلابية بالكلية.