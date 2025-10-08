قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع طـ.فل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بسوهاج
أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

الجامع الأزهر: علينا الاستعداد الشامل بالإيمان والعلم والصناعة لبناء قوة الردع في مواجهة الأعداء

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

عقد الجامع الأزهر، اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان "عوامل النصر كما صورها الإسلام"، وذلك بحضور كل من؛ أ.د/ جميل تعيلب، وكيل كلية أصول الدين سابقا، وأ.د/ حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وأدار الملتقى الدكتور أحمد الطباخ، مدير المكتب الفني للجامع الأزهر.

في بداية الملتقى أكد الدكتور جميل تعيلب، على ضرورة العمل والأخذ بالأسباب المؤدية إلى النصر، حيث أن أولى هذه الأسباب هو وجوب نصرة الله سبحانه وتعالى: "إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"، وتتحقق هذه النصرة عبر أداء ما أمر به والامتناع عما نهى عنه، كما أن نصرة الله تكون أيضًا بالأخذ بالأسباب المادية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"، حيث تشير هذه الآية إلى وجوب الاستعداد بأسباب القوة بما يناسب كل عصر، ولذلك ذكر فيها "من رباط الخيل" كرمز للقوة في ذلك الزمن، بينما في عصرنا هذا، توجد أدوات وأسباب قوة أخرى مختلفة يجب الأخذ بها.

وأوضح الدكتور جميل تعيلب، أن وصف المدافع عن وطنه بالإرهابي هو أمر مرفوض وغير مقبول إطلاقًا، مشيرًا إلى أن المفهوم القرآني: "ترهِبون به عدو الله وعدوكم"؛ يعني هذا اللفظ إحداث الخوف والرادع في قلوب الأعداء لمنعهم من الاعتداء والعدوان على الوطن، لذلك لا عذر لأي شخص في التخلف عن الدفاع عن وطنه ومقدساته، فالدفاع عن الأرض والعرض هو واجب شرعي ووطني عظيم، يستوجب تلبية نداء الحق في حماية الأوطان، مبينًا أن الدفاع الفاعل عن الأوطان يتطلب الثبات والتضحية؛ فالمقاومة الصادقة والمستمرة هي الطريق لنيل التمكين ورد كيد المعتدين قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ".

وشدد فضيلة الدكتور جميل تعيلب، على ضرورة الابتعاد عن الشائعات المغرضة التي تستهدف تفكيك الصف وإثارة الفرقة بين الأمة، قال تعالى:" الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"، حيث أن هذه الشائعات هي سلاح الأعداء النفسي، وأن المطلوب هو اليقظة الإيمانية والاجتماعية في مواجهتها، مضيفًا أن الاستماع إلى القائد في وقت الأزمات، امر هام، لأن الأمة في حاجة ماسة إلى التلاحم ووحدة الصف.

من جانبه بين فضيلة الدكتور حبيب الله، أن قوله تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ" هو خطاب شامل لكل فرد في الأمة، وليس مقتصرًا على مجال واحد، فالآية تدعو إلى الاستعداد والتجهيز المتكامل؛ حيث يعد كل شخص القوة في موقعه: المعلم بتربية الأجيال الواعية، والعامل بإتقان مهنته، والمزارع بتأمين الغذاء، والقائد بحسن الإدارة، والغاية من هذا الإعداد الشامل هي تحقيق الردع ومنع العدو، بحيث لا تسول له نفسه الاعتداء أو التفكير في الإضرار بالأمة، فالاستعداد الكامل قوة وقائية تضمن سيادة الأمة وسلامتها.

وقال فضيلة الدكتور حبيب الله، إن نصر أكتوبر المجيد لم يكن مجرد صدفة، بل كان نتيجة إعداد كامل وشامل، حيث أعد كل فرد في موقعه المخصص ما استطاع من قوة، وهذا التضافر هو ما أثمر النصر المبين، وأشار فضيلته إلى أن لرجال الدين دورًا حيويًا ومحوريًا في هذه المعركة، وكان في مقدمتهم شيخ الأزهر، فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود، إضافة إلى فضيلة الشيخ محمد الغزالي والشيخ محمد متولي الشعراوي،  حيث اضطلع هؤلاء الأعلام بمهمة الإعداد الروحي والتعبئة المعنوية للجماهير وللأبطال على الجبهة، وغرسوا فيهم روح الجهاد والصبر واليقين، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق النصر.

وبين الدكتور حبيب الله أن الأمة اليوم تواجه عدوًا يحاربها بكل سلاح ومن كل ناحية، الأمر الذي يوجب علينا استعدادًا خاصًا ومستمرًا، لهذا فالأمة مخاطبة بالجهاد الدائم، مشيرًا إلى أن مفهوم الجهاد لا ينحصر في المواجهة المسلحة فحسب، بل هو العمل المتواصل والاستعداد الدائم في جميع المجالات؛ بهدف بناء قوة رادعة تجعل العدو دائمًا في خشية من الاعتداء، ولتحقيق هذا، يجب الأخذ بكل أنواع القوة، بدءًا من القوة الإيمانية الراسخة التي تمثل الأساس، مروراً بالتسلح بالقوة العلمية والمعرفية، وصولاً إلى تعزيز القوة المادية من خلال التصنيع المتقن، وتنمية التجارة، وتطوير الصناعات المختلفة، مضيفًا أن جزءًا أصيلاً من هذا الاستعداد هو الابتعاد عن الموبقات والآفات المجتمعية كالـمخدرات وغيرها، والعمل على تطهير الصف الداخلي ليكون بنياناً مرصوصاً لا يخترق.

الجامع الأزهر الأزهر ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة الأعداء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

بيطري الشرقية
عبير صبري
ندوة تثقيفية
داليا البحيري
فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

