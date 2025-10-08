الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر

نظّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان: "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ.. انتصارات أكتوبر بين الفخر بالماضي وبناء المستقبل"، وذلك عقب صلاة العشاء، بـ(1860) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

شارك في الندوات عدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، حيث تناولوا الدروس والعبر المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدين أن النصر تحقق بالإيمان الصادق، والعمل الجاد، والتخطيط الواعي، وأن روح أكتوبر ستظل دافعًا متجددًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وصون مقدرات الوطن.

كما تناول العلماء مكانة حب الوطن في الإسلام، مؤكدين أن الدفاع عنه من أسمى صور الجهاد، وأن التضحية من أجله دفاع عن كرامة الأمة وحماية لمقدساتها، مشيرين إلى أن بطولات جيل أكتوبر ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة في البذل والعطاء والعمل من أجل رفعة الوطن.

وتأتي هذه الندوات في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لترسيخ القيم الدينية والوطنية، والتصدي للقضايا المجتمعية المعاصرة، برؤية دعوية وسطية تُعزّز الوعي السلوكي، وتُسهم في بناء الشخصية الوطنية الواعية والمنضبطة.