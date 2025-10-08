قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

العزيمة والانتصار.. ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بذكرى نصر أكتوبر

ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر
ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع سفراء الأزهر، ندوة تثقيفية بعنوان: "العزيمة والانتصار .. أكتوبر 1973"، حاضر فيها محمود محمد متولي زيدان، الاستشاري في مجال إدارة الأزمات والتنمية البشرية، وذلك في إطار احتفالات المنظمة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

تحدث "زيدان"، خلال الندوة، عن أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر، مؤكدًا أن هذا النصر لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وصموده، ووحدته خلف قواته المسلحة، مشيرًا إلى أن الإنسان المصري بانتمائه كان مفاجأة الحرب الحقيقية، مستعرضًا نماذج من بطولات أبطال أكتوبر، الذين سطّروا ملاحم خالدة في تاريخ الوطن.

استشاري في إدارة الأزمات: حرب أكتوبر نموذج يُدرَّس في كيفية تحويل الهزيمة إلى انتصار

وأوضح أن التخطيط الدقيق، وروح الفريق، والإيمان بعدالة القضية، كانت من أهم ركائز النصر، لافتًا إلى أن ما تحقق في أكتوبر، هو نموذج يُدرَّس في كيفية تحويل الهزيمة إلى انتصار، بالإرادة والعزيمة والإيمان بالوطن،  كما دعا الشباب إلى استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الحالية، والعمل بجد وإخلاص من أجل رفعة مصر، والحفاظ على مكتسباتها. 

من جانبه، وجّه الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومستشار فضيلة الإمام الأكبر، التحية للأجيال العظيمة التي ضحّت بأرواحها من أجل رفع راية مصر خفّاقة، مؤكدًا أن من عبروا بالبلاد من الهزيمة إلى النصر، هم قدوة للأجيال المتعاقبة، وتحية واجبة لقواتنا المسلحة في ذكرى الانتصار المجيد.

وأكد المهندس محمد جلال قطب، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، والمشرف على مشروع سفراء الأزهر، أن تنظيم مثل هذه الندوات، يأتي في إطار حرص المنظمة على غرس قيم الانتماء الوطني، وتعزيز الوعي لدى الشباب الأزهري، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه، ومعتزًّا بهويته، ويجمع بين الفكر الوسطي والانتماء الوطني.

وشهدت الندوة مشاركة نحو 70 من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات جامعة الأزهر، الذين تفاعلوا مع المحاضر، وطرحوا تساؤلات حول مفاهيم القيادة، والتخطيط، وإدارة الأزمات، المستفادة من تجربة أكتوبر.

وفي ختام الندوة، أهدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر درعها التذكارية إلى محمود محمد متولي زيدان، تقديرًا لمشاركته وجهوده في توعية الشباب الأزهري بقيم الانتماء والعزيمة الوطنية.

ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ذكرى انتصارات أكتوبر أكتوبر 1973 العزيمة والانتصار نصر أكتوبر الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

الدكتورة منال عوض

وزيرة البيئة تتوجه إلى مدينة أبوظبي للمشاركة فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

المتحف المصري الكبير

سياحة الأقصر: افتتاح المتحف المصري الكبير الحدث التاريخي الأكبر في العالم

وزير العمل

إيقاف المنشآت المخالفة.. تحرير 115 محضرًا و43 انذارًا في حملات تفتيش على السلامة المهنية

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد