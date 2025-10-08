العزيمة والانتصار.. ندوة تثقيفية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بذكرى نصر أكتوبر

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع سفراء الأزهر، ندوة تثقيفية بعنوان: "العزيمة والانتصار .. أكتوبر 1973"، حاضر فيها محمود محمد متولي زيدان، الاستشاري في مجال إدارة الأزمات والتنمية البشرية، وذلك في إطار احتفالات المنظمة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

تحدث "زيدان"، خلال الندوة، عن أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر، مؤكدًا أن هذا النصر لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان تجسيدًا لإرادة الشعب المصري وصموده، ووحدته خلف قواته المسلحة، مشيرًا إلى أن الإنسان المصري بانتمائه كان مفاجأة الحرب الحقيقية، مستعرضًا نماذج من بطولات أبطال أكتوبر، الذين سطّروا ملاحم خالدة في تاريخ الوطن.

استشاري في إدارة الأزمات: حرب أكتوبر نموذج يُدرَّس في كيفية تحويل الهزيمة إلى انتصار

وأوضح أن التخطيط الدقيق، وروح الفريق، والإيمان بعدالة القضية، كانت من أهم ركائز النصر، لافتًا إلى أن ما تحقق في أكتوبر، هو نموذج يُدرَّس في كيفية تحويل الهزيمة إلى انتصار، بالإرادة والعزيمة والإيمان بالوطن، كما دعا الشباب إلى استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الحالية، والعمل بجد وإخلاص من أجل رفعة مصر، والحفاظ على مكتسباتها.

من جانبه، وجّه الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومستشار فضيلة الإمام الأكبر، التحية للأجيال العظيمة التي ضحّت بأرواحها من أجل رفع راية مصر خفّاقة، مؤكدًا أن من عبروا بالبلاد من الهزيمة إلى النصر، هم قدوة للأجيال المتعاقبة، وتحية واجبة لقواتنا المسلحة في ذكرى الانتصار المجيد.

وأكد المهندس محمد جلال قطب، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، والمشرف على مشروع سفراء الأزهر، أن تنظيم مثل هذه الندوات، يأتي في إطار حرص المنظمة على غرس قيم الانتماء الوطني، وتعزيز الوعي لدى الشباب الأزهري، مشيرًا إلى أن المشروع يسعى إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه، ومعتزًّا بهويته، ويجمع بين الفكر الوسطي والانتماء الوطني.

وشهدت الندوة مشاركة نحو 70 من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات جامعة الأزهر، الذين تفاعلوا مع المحاضر، وطرحوا تساؤلات حول مفاهيم القيادة، والتخطيط، وإدارة الأزمات، المستفادة من تجربة أكتوبر.

وفي ختام الندوة، أهدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر درعها التذكارية إلى محمود محمد متولي زيدان، تقديرًا لمشاركته وجهوده في توعية الشباب الأزهري بقيم الانتماء والعزيمة الوطنية.