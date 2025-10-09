على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي

كشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بنيامين نتنياهو تحدث للتو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع أن عقد الاثنان محادثة دافئة وعاطفية للغاية ، وهنئا بعضهما البعض على الإنجاز التاريخي لتوقيع الاتفاق على إطلاق سراح جميع الرهائن، وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على كل جهوده وعلى قيادته العالمية ، بينما أشاد الرئيس ترامب برئيس الوزراء لقيادته الحازمة والإجراءات التي اتخذها.

وأكمل ان اتفق الاثنان على مواصلة تعاونهما الوثيق. وبالإضافة إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء الرئيس ترامب إلى مخاطبة الكنيست الإسرائيلية.