" الحرية المصرى": كلمة الرئيس السيسي جسدت رؤية شاملة لحماية الأمن القومي

أعرب حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن تقديره العميق للكلمة الجامعة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، مؤكدا أنها حملت رسائل وطنية واستراتيجية بالغة الأهمية، تعكس إدراكا عميقا لطبيعة المرحلة الراهنة وما تشهده من تحديات داخلية وإقليمية ودولية.

وأكد الدكتور ممدوح محمود أن تهنئة الرئيس لخريجي الأكاديمية وقياداتها جاءت تجسيدا لتقديره الكبير لرجال الشرطة ودورهم في صون أمن الوطن واستقراره، مشيرا إلى أن إشادته بحالة الأمن والاستقرار فى البلاد تمثل تأكيدا على نجاح الدولة المصرية في ترسيخ ركائز الأمن الشامل، واستكمال مسيرة البناء والتنمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشاد رئيس الحزب بما أعلنه الرئيس السيسى بشأن المفاوضات الجارية فى مدينة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة، والتى تضم وفودا من مصر والولايات المتحدة وقطر، معتبرا أن استمرار الجهود المصرية منذ عام 2023 يعكس الدور التاريخى والمسئولية الأخلاقية والسياسية التى تتحملها مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، ودعمها الدائم لحقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.

كما أشاد الدكتور ممدوح محمود بإعراب الرئيس السيسى عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإرادته الجادة لإنهاء الحرب، ودعوته لحضور توقيع اتفاق السلام حال التوصل إليه فى مصر، مؤكدا أن ذلك يعيد إلى الأذهان الدور المحورى للقاهرة كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى على أن رسالة الرئيس إلى الشعب المصرى جاءت بمثابة تجديد للعهد بين القيادة والشعب، وترسيخ لمبدأ الثقة المتبادلة بينهما، حين أكد الرئيس أن الرهان كان وما زال على وعي المصريين ووحدتهم، مشددا على أن حزب الحرية المصرى يجدد دعمه الكامل للقيادة السياسية، ويؤمن بأن مصر قادرة على المضى قدما بثبات نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا طالما ظل أبناؤها متحدين خلف رايتها.