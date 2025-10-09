قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

" الحرية المصرى": كلمة الرئيس السيسي جسدت رؤية شاملة لحماية الأمن القومي

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري
محمد الشعراوي

أعرب حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن تقديره العميق للكلمة الجامعة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، مؤكدا أنها حملت رسائل وطنية واستراتيجية بالغة الأهمية، تعكس إدراكا عميقا لطبيعة المرحلة الراهنة وما تشهده من تحديات داخلية وإقليمية ودولية.

وأكد الدكتور ممدوح محمود   أن تهنئة الرئيس لخريجي الأكاديمية وقياداتها جاءت تجسيدا لتقديره الكبير لرجال الشرطة ودورهم في صون أمن الوطن واستقراره، مشيرا إلى أن إشادته بحالة الأمن والاستقرار فى البلاد تمثل تأكيدا على نجاح الدولة المصرية في ترسيخ ركائز الأمن الشامل، واستكمال مسيرة البناء والتنمية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشاد رئيس الحزب بما أعلنه الرئيس السيسى بشأن المفاوضات الجارية فى مدينة شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة، والتى تضم وفودا من مصر والولايات المتحدة وقطر، معتبرا أن استمرار الجهود المصرية منذ عام 2023 يعكس الدور التاريخى والمسئولية الأخلاقية والسياسية التى تتحملها مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، ودعمها الدائم لحقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.

كما أشاد الدكتور ممدوح محمود بإعراب الرئيس السيسى عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإرادته الجادة لإنهاء الحرب، ودعوته لحضور توقيع اتفاق السلام حال التوصل إليه فى مصر، مؤكدا أن ذلك يعيد إلى الأذهان الدور المحورى للقاهرة كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى على أن رسالة الرئيس إلى الشعب المصرى جاءت بمثابة تجديد للعهد بين القيادة والشعب، وترسيخ لمبدأ الثقة المتبادلة بينهما، حين أكد الرئيس أن الرهان كان وما زال على وعي المصريين ووحدتهم، مشددا على أن حزب الحرية المصرى يجدد دعمه الكامل للقيادة السياسية، ويؤمن بأن مصر قادرة على المضى قدما بثبات نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا طالما ظل أبناؤها متحدين خلف رايتها.

حزب الحرية المصري حزب الحرية ممدوح محمد محمود الرئيس عبد الفتاح السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

ذهب

سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

بالصور

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد