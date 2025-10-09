رغم اتفاق غزة.. جيش الاحتلال يصدر تعليمات لقواته بالاستعداد لأي سيناريو محتمل

قالت شبكة CNN إن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لقواته بـ"الاستعداد لأي سيناريو محتمل"، وذلك عقب الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن المرحلة الأولى من خطة السلام.

وأوضح بيان للجيش، صباح الخميس، أن رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زامير وجّه القوات إلى “تعزيز الدفاعات والاستعداد الكامل لأي تطور”، مع الاستعداد كذلك لقيادة عملية استعادة الرهائن.

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب وحماية مواطني دولة إسرائيل على جميع الجبهات".

من جهته، حذّر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة أو الاقتراب من المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في جنوب وشرق القطاع، حتى صدور تعليمات رسمية جديدة.

وكتب أدرعي على منصة إكس (تويتر سابقًا): "قوات جيش الدفاع لا تزال تحيط بمدينة غزة، والعودة إليها تشكل خطرًا كبيرًا على الحياة."

وفي الوقت نفسه، نقل صحفيون داخل القطاع لشبكة CNN أن القصف لا يزال مستمرًا في عدة مناطق، خاصة في مدينة غزة، رغم إعلان الاتفاق.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى “وقف القصف فورًا”، لكن العمليات العسكرية لم تتوقف بعد، خصوصًا في المناطق الشمالية.

وتعكس هذه التطورات – بحسب مراقبين – القلق الإسرائيلي من احتمال انهيار التفاهمات الميدانية أو استغلال حماس لفترة الهدوء لإعادة الانتشار، وهو ما يفسر تعليمات الجيش بالبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي خرق أو تصعيد محتمل.