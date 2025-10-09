حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

تحتوى الجوافة على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان كفيتامين "سى و أ"، وتحتوى على مادة "الليكوبين" التى تحد من إصابة الشخص بالسرطان.

كما تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يحافظ على صحة العظام والأسنان، ويحد من تعرضهم للكسر، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف، ولذلك تناولها يحد من الإصابة بالإمساك.



لذا نقدم لك فى السطور القادمة فوائد الجوافة و اهميتها لصحة الجسم وفقا لموقع هيلثى لاين.

فوائد الجوافة..

1. غنية بفيتامين C: الجوافة تحتوي على كمية عالية من فيتامين C، مما يعزز المناعة.

2. مضادة للأكسدة: تساعد في حماية الخلايا من الأكسدة وتقليل خطر الأمراض المزمنة.

3. دعم صحة الجهاز الهضمي: الجوافة غنية بالألياف التي تساعد في تحسين الهضم.

4. خفض الكوليسترول: الألياف وفيتامين C في الجوافة يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب.

5. _غنية بالبوتاسيوم_: يساهم في تنظيم ضغط الدم.

أضرار الجوافة

1. الإفراط في تناولها: يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الهضم مثل الإسهال بسبب محتواها العالي من الألياف.

2. حساسية: بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه الجوافة.

3. _التفاعل مع الأدوية_: قد تتفاعل الجوافة مع بعض الأدوية، لذا يُنصح باستشارة الطبيب.

4. _بذور الجوافة_: يجب الحذر عند تناول بذور الجوافة لأنها قد تسبب مشاكل في الهضم لدى البعض.