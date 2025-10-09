قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في يوم الخميس

علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، إذ سجل الدولار انخفاضا ملحوظا بقيمة 10 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي.

ويرصد موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم، الخميس 9-10-2025:، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر يوم الخميس 9 أكتوبر 2025:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 47.51جنيه.

سعر البيع: 47.61 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 31.15 جنيه.

سعر البيع: 31.35جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 34 جنيه.

سعر البيع: 34.13 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر  يوم الخميس 9 أكتوبر 2025:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 55.14 جنيه.

سعر البيع: 55.51 جنيهًا.

سجّل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 63.59 جنيه.

سعر البيع: 63.96 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 59.25 جنيه.

سعر البيع: 59.68 جنيه.

سجل سعر  كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 7.38 جنيه.

سعر البيع: 7.43 جنيه.

وبلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 5.05 جنيه.

سعر البيع: 5.06 جنيه.

سجّل سعر كرون نرويجي  أمام  الجنيه المصري  اليوم الخميس  9-10-2025:

سعر الشراء: 4.74 جنيه.

سعر البيع: 4.77 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر يوم الخميس  9 أكتوبر 2025:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 9-10-2025:

سعر الشراء: 6.67 جنيه.

سعر البيع: 6.68 جنيه.

وسجّل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 9-10-2025:

سعر الشراء: 32.05جنيه.

سعر البيع: 32.37 جنيه. 

