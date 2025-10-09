قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل  تعاملات  اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم  

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 47.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، الشركة المصرفية العربية، التنمية الصناعية) ليسجل 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

وشهد الدولار تراجعا في أمام الجنيه في بنوك(العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، الكويت الوطني، قناة السويس،العربي الأفريقي الدولي)  ليسجل 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك، المصرف المتحد،  أبوظبي التجاري) لنحو 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي المتحد، ليسجل 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك  البركة نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي  لنحو  نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(كريدى أجريكول، أبوظبي الأول، الإسكندرية )  لنحو  نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي لنحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي  لنحو  47.49 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم 

47.55 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار  اليوم 

47.55 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم

47.55 جنيه للبيع.

